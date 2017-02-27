prodigy написав:в Украине надувается очередное пузырь недвижимости...а еще с прошлым не порешали до конца, но скоро начнется
Навесні 2021 року було прийнято закон, що запровадив тимчасовий механізм обов’язкової реструктуризації старої валютної іпотеки на пільгових для позичальників умовах. Але навіть цей крок назустріч не стимулював боржників вирішити проблему старих непрацюючих кредитів. За час дії механізму за реструктуризацією звернулися лише за близько 5% договорів, які банки досі утримували. Тепер мораторій скасовано, тож за рештою позик банки розпочнуть стягнення застави. Це нарешті поставить крапку в історії з валютною іпотекою, констатує НБУ.
За період дії закону банки отримали близько півтори тисячі заявок на врегулювання проблемної заборгованості. Це в десять разів більше, ніж торік. Майже всі вони стосуються прохання про реструктуризацію на умовах закону. Але загальна кількість заявок виявилася незначною порівняно з обсягом іпотеки – лише 5.1% від кількості договорів.
Наприкінці серпня 2021 року портфель валютної іпотеки банків становив майже 13 млрд грн. За перші вісім місяців року він зменшився на 4 млрд грн. За даними банків, лише близько десятої частини цього скорочення припало на реструктуризацію. Тож очищення балансів банків знову відбувалося переважно шляхом списання боргів або їх продажу зі значними дисконтами.
Переважна більшість кредитів, за якими надходили заявки на реструктуризацію, обліковувалася на балансах банків. Майже половина цих кредитів була видана в 2008 році. Середній початковий термін кредитування – двадцять років. Майже всі позики були номіновані в доларах. Середня сума кредиту на момент видачі була близько 50 тис. дол. Середня ставка кредитування – 12% річних. На момент видачі співвідношення боргу і застави становило в середньому 75%. Більшість кредитів перестала обслуговуватися в 2014–2015 роках.
За законом, банки були змушені проводити реструктуризацію на вкрай невигідних умовах. За реструктуризацією зверталися позичальники, які в середньому погасили лише 40% основної суми початкового боргу. За даними банків, в результаті реструктуризації було в середньому прощено 70.6% залишкової суми основного боргу та майже всі нараховані відсотки. Проте це лише незначно погіршило фінансові результати банків, адже під кредитні збитки за валютною іпотекою вже давно було визнано належні резерви, зауважуэ регулятор.
за 2 года цены на недвижимость (в новостроях) выросли на 18-20%...народ покупает на стадии котлована в надежде, что потом продаст с прибылью (или как первое жилье для взрослых детей...НБУ не видит опасности пузыря (или нет команды лякати нарід)
Надо было отбирать квартиры у должников. А у нас государство всегда боится большой массы жуликов-нищебродов и панькается с ними. А жулики видят это и дальше наглеют. Путь в никуда.
Среда на валютном рынке прошла ожидаемо активно. Всего за день только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $ 226 млн. Продавцы и покупатели явно спешили закрыть свои операции перед уже скорым закрытием года. При этом, они выходили на торги определенными волнами, что и меняло соотношение спроса и предложения на межбанке. Но Нацбанк решил сегодня в процесс снова не вмешиваться и интервенций не проводил.
В итоге, доллар подорожал на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а курс евро взлетел сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 до 30,85/30,87 гривен. При этом, изначально стартовый курс доллара был на 1,5 копейки выше вчерашнего закрытия.
По евровалюте снова сработал сугубо международный фактор — пара евро/доллар выросла до 1,1335 к моменту написания статьи и это привело к пересчету котировок гривны относительно евровалюты через соотношения евро/доллар и доллар/гривны.
Ход торгов:
С начальных 27,20/27,22 к 11 часам спрос превышал предложение и доллар вырос до 27,23/27,25 гривен. С определенными перерывами спрос за счет выхода новых покупателей увеличивался и чуткие продавцы моментально повышали свои ценники. Уже к полудню курс вырос до 27,245/27,265 гривен, а на обед дилеры пошли при уровне 27,25/27,27.
После обеда ненадолго наступило определенное затишье, но потом очередная порция покупателей спровоцировала рост аппетитов продавцов. Особенно, после перехода межбанка после 15:30 на режим расчетов по доллару ТОМ. К 15:00 американская валюта подорожала до 27,255/27,275 гривен, а к концу дня и до 27,285/27,3050.
Минфин не склонен рассматривать сегодняшний рост котировок как что-то неординарное или как общий долгоиграющий тренд на межбанке, а расценивает это лишь как текущие ситуативные колебания курса перед окончанием года.
Главные события 22 декабря на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а евро сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 гривен до 30,85/30,87.
Нацбанк сегодня на торги не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,2411 гривен, а официальный курс на 23 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2508 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28/27,30 евро — 30,85/30,87
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1323/1,1324.