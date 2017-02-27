Среда на валютном рынке прошла ожидаемо активно. Всего за день только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $ 226 млн. Продавцы и покупатели явно спешили закрыть свои операции перед уже скорым закрытием года. При этом, они выходили на торги определенными волнами, что и меняло соотношение спроса и предложения на межбанке. Но Нацбанк решил сегодня в процесс снова не вмешиваться и интервенций не проводил.
В итоге, доллар подорожал на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а курс евро взлетел сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 до 30,85/30,87 гривен. При этом, изначально стартовый курс доллара был на 1,5 копейки выше вчерашнего закрытия.
По евровалюте снова сработал сугубо международный фактор — пара евро/доллар выросла до 1,1335 к моменту написания статьи и это привело к пересчету котировок гривны относительно евровалюты через соотношения евро/доллар и доллар/гривны.
Ход торгов:
С начальных 27,20/27,22 к 11 часам спрос превышал предложение и доллар вырос до 27,23/27,25 гривен. С определенными перерывами спрос за счет выхода новых покупателей увеличивался и чуткие продавцы моментально повышали свои ценники. Уже к полудню курс вырос до 27,245/27,265 гривен, а на обед дилеры пошли при уровне 27,25/27,27.
После обеда ненадолго наступило определенное затишье, но потом очередная порция покупателей спровоцировала рост аппетитов продавцов. Особенно, после перехода межбанка после 15:30 на режим расчетов по доллару ТОМ. К 15:00 американская валюта подорожала до 27,255/27,275 гривен, а к концу дня и до 27,285/27,3050.
Минфин не склонен рассматривать сегодняшний рост котировок как что-то неординарное или как общий долгоиграющий тренд на межбанке, а расценивает это лишь как текущие ситуативные колебания курса перед окончанием года.
Главные события 22 декабря на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с 27,20/27,22 до 27,285/27,305 гривен, а евро сразу на 20 копеек — с 30,65/30,67 гривен до 30,85/30,87.
Нацбанк сегодня на торги не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,2411 гривен, а официальный курс на 23 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2508 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28/27,30 евро — 30,85/30,87
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1323/1,1324.
prodigy написав:в Украине надувается очередное пузырь недвижимости...а еще с прошлым не порешали до конца, но скоро начнется
Навесні 2021 року було прийнято закон, що запровадив тимчасовий механізм обов’язкової реструктуризації старої валютної іпотеки на пільгових для позичальників умовах. Але навіть цей крок назустріч не стимулював боржників вирішити проблему старих непрацюючих кредитів. За час дії механізму за реструктуризацією звернулися лише за близько 5% договорів, які банки досі утримували. Тепер мораторій скасовано, тож за рештою позик банки розпочнуть стягнення застави. Це нарешті поставить крапку в історії з валютною іпотекою, констатує НБУ.
За період дії закону банки отримали близько півтори тисячі заявок на врегулювання проблемної заборгованості. Це в десять разів більше, ніж торік. Майже всі вони стосуються прохання про реструктуризацію на умовах закону. Але загальна кількість заявок виявилася незначною порівняно з обсягом іпотеки – лише 5.1% від кількості договорів.
Наприкінці серпня 2021 року портфель валютної іпотеки банків становив майже 13 млрд грн. За перші вісім місяців року він зменшився на 4 млрд грн. За даними банків, лише близько десятої частини цього скорочення припало на реструктуризацію. Тож очищення балансів банків знову відбувалося переважно шляхом списання боргів або їх продажу зі значними дисконтами.
Переважна більшість кредитів, за якими надходили заявки на реструктуризацію, обліковувалася на балансах банків. Майже половина цих кредитів була видана в 2008 році. Середній початковий термін кредитування – двадцять років. Майже всі позики були номіновані в доларах. Середня сума кредиту на момент видачі була близько 50 тис. дол. Середня ставка кредитування – 12% річних. На момент видачі співвідношення боргу і застави становило в середньому 75%. Більшість кредитів перестала обслуговуватися в 2014–2015 роках.
За законом, банки були змушені проводити реструктуризацію на вкрай невигідних умовах. За реструктуризацією зверталися позичальники, які в середньому погасили лише 40% основної суми початкового боргу. За даними банків, в результаті реструктуризації було в середньому прощено 70.6% залишкової суми основного боргу та майже всі нараховані відсотки. Проте це лише незначно погіршило фінансові результати банків, адже під кредитні збитки за валютною іпотекою вже давно було визнано належні резерви, зауважуэ регулятор.
за 2 года цены на недвижимость (в новостроях) выросли на 18-20%...народ покупает на стадии котлована в надежде, что потом продаст с прибылью (или как первое жилье для взрослых детей...НБУ не видит опасности пузыря (или нет команды лякати нарід)
Надо было отбирать квартиры у должников. А у нас государство всегда боится большой массы жуликов-нищебродов и панькается с ними. А жулики видят это и дальше наглеют. Путь в никуда.
somilitark написав:От радянську людину одразу можна впізнати. Сидить собі, скиглить,все не так, все не то, кудись постійно катимось у прірву і зрада на зраді, і я тут увесь такий в білому і рожевих капцях біля зомбоящика все розумію, відчуваю, але чомусь навіть нігтем не ворухну, щоб з того болота вибратись, чекаєте на царя, який прйде і все вирішить. В днр\лнр порішали, погугліть як там зараз добре без капіталізма, совок рулить, так все добре, так все дешево, не наше Зімбабве, а набагато краще! Що саме ви зробили корисного для Батьківщини? Створили хоча б пару робочих місць? Чи просто отримуєте пенсію і моніторите словесну діарею по ахметканалам чи ще на пінчуковські заглядаєе, о це рівень, нам так не жити, круто, дуже мудро і розумно! Ось і все що треба знати про нудгуючим за сраліними і і всіми тими ньюзлодіями, які постійно ідуть на конфлікт з адекватним людством. Я тільки одне не можу зрозуміти, ну що вас тут всіх тримає, не мучайте ви Україну, тут же так погано, ну їдьте на землю залиту кров'ю і усіяну трупами невинних і розумних, ну навіщо так себе не поважати і знущатися над собою, зробить корисну справу, звільніть місце, там краще, там не будете скиглити, бо за це покарають, там все супер гуд, зробіть це, досить скиглити , один раз прийняли рішення і всі проблеми подолані
Ходит анекдот, что в тот вечер когда с броневика Ильич выдал речь о международной солидарности пролетариата в кабаке возле вокзала сидели втроем Маяковский, Лиля и Ося Брик. Их заинтересовала проходящая мимо толпа. Лиля спросила людей куда они идут. "Ленин, Ленин" - отвечали ей. Все трое понятия не имели кто такой Ленин. Маяковских болел с похмелья, был томен, но тоже изъявил любопытство. Ходить он отказывался, поэтому пошел послушать один Ося. Вернулся он очень задумчивым. Лиля и Маяковский спросили его: "ну и что за Ленин?". Ося посидел, посмотрел в одну точку и ответил: "Вы знаете, кажется он сумасшедший". Немного помолчал и добавил: "Но очень убедительный!".
Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34. С Евро эйфория редко длится долго. И когда-то же оно куда-то выйдет из коридора 1.1240 - 1.1350 относитетельно доллара.
kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34. С Евро эйфория редко длится долго. И когда-то же оно куда-то выйдет из коридора 1.1240 - 1.1350 относитетельно доллара.
30.34. это тот курс по какому я покупал (чуть меньше ). Есть у меня друг который утверждает что вот вот 1.4
Ветик , ПОДДЕРЖИ !
Востаннє редагувалось холява в Сер 22 гру, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34. С Евро эйфория редко длится долго. И когда-то же оно куда-то выйдет из коридора 1.1240 - 1.1350 относитетельно доллара.
30.34. это тот курс по какому я покупал (чуть меньше ). Есть у меня друг который утверждает что вот вот 1.4
Ну было совсем недавно и ниже 30, но то при низком курсе доллара и кросе 1.12. Я 26.11 выходил из доллара, купил Евро по 30.43, по кроссу получилось 1.1208 при кроссе на тот момент 1.1290. Ну и по 30.64 купил сегодня. Был вынужден, так как вчера вечером слил доллар по 27.20, а откупить дешевле сегодня на получалось. Такие удачи радуют, но завтра могут обернуться крупной неудачей. Это же Евро... Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.
somilitark написав:От радянську людину одразу можна впізнати. Сидить собі, скиглить,все не так, все не то, кудись постійно катимось у прірву і зрада на зраді, і я тут увесь такий в білому і рожевих капцях біля зомбоящика все розумію, відчуваю, але чомусь навіть нігтем не ворухну, щоб з того болота вибратись, чекаєте на царя, який прйде і все вирішить. В днр\лнр порішали, погугліть як там зараз добре без капіталізма, совок рулить, так все добре, так все дешево, не наше Зімбабве, а набагато краще! Що саме ви зробили корисного для Батьківщини? Створили хоча б пару робочих місць? Чи просто отримуєте пенсію і моніторите словесну діарею по ахметканалам чи ще на пінчуковські заглядаєе, о це рівень, нам так не жити, круто, дуже мудро і розумно! Ось і все що треба знати про нудгуючим за сраліними і і всіми тими ньюзлодіями, які постійно ідуть на конфлікт з адекватним людством. Я тільки одне не можу зрозуміти, ну що вас тут всіх тримає, не мучайте ви Україну, тут же так погано, ну їдьте на землю залиту кров'ю і усіяну трупами невинних і розумних, ну навіщо так себе не поважати і знущатися над собою, зробить корисну справу, звільніть місце, там краще, там не будете скиглити, бо за це покарають, там все супер гуд, зробіть це, досить скиглити , один раз прийняли рішення і всі проблеми подолані
Ходит анекдот, что в тот вечер когда с броневика Ильич выдал речь о международной солидарности пролетариата в кабаке возле вокзала сидели втроем Маяковский, Лиля и Ося Брик. Их заинтересовала проходящая мимо толпа. Лиля спросила людей куда они идут. "Ленин, Ленин" - отвечали ей. Все трое понятия не имели кто такой Ленин. Маяковских болел с похмелья, был томен, но тоже изъявил любопытство. Ходить он отказывался, поэтому пошел послушать один Ося. Вернулся он очень задумчивым. Лиля и Маяковский спросили его: "ну и что за Ленин?". Ося посидел, посмотрел в одну точку и ответил: "Вы знаете, кажется он сумасшедший". Немного помолчал и добавил: "Но очень убедительный!".
Гггг. Вы знаете, я тоже хотел написать, что если «Сомик» (в хорошем смысле) говорит, что будет сидеть в гривне до весны… то точно нужно скупаться на всю свободную… Жаль только, что я уже давно скупился. Мой провтык. Но наблюдать занимательно (:
kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34. С Евро эйфория редко длится долго. И когда-то же оно куда-то выйдет из коридора 1.1240 - 1.1350 относитетельно доллара.
30.34. это тот курс по какому я покупал (чуть меньше ). Есть у меня друг который утверждает что вот вот 1.4
Ну было совсем недавно и ниже 30, но то при низком курсе доллара и кросе 1.12. Я 26.11 выходил из доллара, купил Евро по 30.43, по кроссу получилось 1.1208 при кроссе на тот момент 1.1290. Ну и по 30.64 купил сегодня. Был вынужден, так как вчера вечером слил доллар по 27.20, а откупить дешевле сегодня на получалось. Такие удачи радуют, но завтра могут обернуться крупной неудачей. Это же Евро... Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.
Не было ниже 30. Самый низкий, который я видел был 30,06 в Альфе во время их “black Friday”. Помню потому, что не смог купить, так как мой нарочный счёт был заблокирован (по тупой причине, кстати для Альфы).
kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34. С Евро эйфория редко длится долго. И когда-то же оно куда-то выйдет из коридора 1.1240 - 1.1350 относитетельно доллара.
30.34. это тот курс по какому я покупал (чуть меньше ). Есть у меня друг который утверждает что вот вот 1.4