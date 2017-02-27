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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8734873587368737

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По приходу коммерческих платёжек за э/э и отопление, всё забавнее читать гривнеоптимистов. И если население ещё не врубается, что происходит на энергорынке из-за совершенно популистского датирования, то бизнес приходит в состояние шока. Любое энергоёмкое производство если не остановится, то поднимет отпускные цены до небес (привет производителям удобрений, металлов и тд). Это же касается любых крупных торговых точек, где необходимо отапливать/освещать большие площади.
ИМХО инфляция закрутится по спирали как только рынок начнет учитывать в стоимости товаров и услуг нынешние цены на энергоносители. И никакая кукуруза не вытянет такого перекоса. И если кто-то думает, что новая война с РФ ещё не началась, то лично я вижу, что она уже в полном разгаре ещё с сентября-октября месяца, когда Газпром отказывался контрактовать доп объемы на фоне растущего спроса перед холодной зимой.
Да, экономики условных Германий/Франций это потянут. Но вот, что будет с экономикой Украины - вопрос, очевидно, риторический.
Freemans
 
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  #<1 ... 8734873587368737
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