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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8734873587368737

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:45

  vitaliian написав:..., 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.


Никто возвращать НЕ собирается: пойдет взаимозачетом на самый крайний случай: зря, что ли постоянно пересчитывают убытки Украины от оккупации Крыма и части Донбасса, войны, от выкачки газа экспроприированными "вышками Бойка" на шельфе Крыма, пр.?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:59

  somilitark написав:
  antikkristall написав:
  somilitark написав:...
В залишку я не хочу вірити, що буде війна, ризикну і залишусь в гривні мінімум до кінця весни, хоча потреба трохи в валюті є, напевне краще позичу валюту, не хочу її купувати так дорого, по 27.25, весною і літом буде дешевше.
Ось такі мої висновки, всім гарного дня, все буде чулово, але тільки у справжніх патріотів!!!


А удобрения для будущего урожая не нужны? Они сейчас подскочили в цене больше чем в два раза, из-за растущего дефицита это не предел, кое-где уже ввели запрет на экспорт до марта. Более того к лету все хранилища будут пустыми и далеко не факт что на этом фоне газ будет даже по 600, войны я уверен не будет, но как в том старом анекдоте - "будет такая борьба за мир, что мало не покажется", поэтому лично я очень сомневаюсь в дешевом долларе.


Зараз дуже багато опадів за останній місяць, це майже 100%-ва гарантія майбутнього гарного врожаю.
Я спілкувався з аграрієм, він звичайно не хотів розкривати всі карти, але натякнув, що наприклад кукуруза по 350 і при врожайності цього року дозволяє купувати добрива ще разів в 3 дороще без особливого напряга


В меморіз! Вам батечко потрібно в сільгоспакадеміюю йти-лекції студентам читати.
А ваш аграрій такий же диванний як і ... :wink: Вже викладав, але бачу деякі "експерти" продовжують "знати усе та в усіх сферах".

В сапогах, в потертой блузе,
С бодуна, во всей красе,
Шел мужик по кукурузе,
По несжатой полосе.
Пиджачок торчал кургузо,
Из цигарки шел дымок…
Думал: «Вот же! Кукуруза!»
Думать дальше он не мог.

п.с. Мабуть зараз хтось знов побіжить жалітися до модератора. :wink: " Напряга" це супер як для
людини, що з деяких пір зображає з себе україномовного патріота. (рука-обличчя)
До речі-мало не забув, у попередньому повідомленні ви пояснювали, що мовляв ні в кого немає і не буде зайвої гривні на купівлю нікомунепотрібного, тільки у вас є! Звідки гроші? :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:17

  kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34

С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
  kluychkooleg написав:Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.

Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
  kluychkooleg написав:валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз

:)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:19

  Миша-клиент написав:
  vitaliian написав:..., 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.


Никто возвращать НЕ собирается: пойдет взаимозачетом на самый крайний случай: зря, что ли постоянно пересчитывают убытки Украины от оккупации Крыма и части Донбасса, войны, от выкачки газа экспроприированными "вышками Бойка" на шельфе Крыма, пр.?
Кто эти расчеты признал?
vitaliian
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  #<1 ... 8734873587368737
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