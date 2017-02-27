RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8734873587368737

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:17

  kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34

С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
  kluychkooleg написав:Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.

Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
  kluychkooleg написав:валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз

:)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 739
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4406 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:19

  Миша-клиент написав:
  vitaliian написав:..., 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.


Никто возвращать НЕ собирается: пойдет взаимозачетом на самый крайний случай: зря, что ли постоянно пересчитывают убытки Украины от оккупации Крыма и части Донбасса, войны, от выкачки газа экспроприированными "вышками Бойка" на шельфе Крыма, пр.?
Кто эти расчеты признал?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9820
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что произойдет с экономикой Украины в 2022-м: «Альфа-Банк» представил макроэкономический прогноз

https://banker.ua/chto-proizojdet-s-eko ... alfa-bank/
было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов. Ну и про инфляцию мягко говоря оптимистично сказано, при таком росте стоимости энергоресурсов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9820
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:53

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34

С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
  kluychkooleg написав:Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.

Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
  kluychkooleg написав:валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз

:)


Иронию Вашу оценил. Я тоже шутить люблю. Вот только продают в менке не за минуту до гика, а полчаса-час после его начала. Продать за минуту могут только аналитики, которые следят за фундаментальными новостями. Я не из их числа.
Я только использую запаздывание банков и обменок в принятии решений.
Да, была полоса везения, но ее нельзя испытывать бесконечно. Уже было пару раз, когда приходилось с большим трудом откупаться в ноль. После долгой полосы везения - это звоночки о том, что она подходит к концу.
К тому же, вот такая ежедневная увлеченность - это болезнь, пан Холява не даст соврать, а болезни надо лечить. Тем более, что все эти лишние деньги мне по большому счету не нужны. Это просто азарт игрока. Как в казино.
И обыгрывать валютного менеджера было не сложно. Он не был так вовлечен в процесс, как я, и при существенных движениях на МБ менял курс с запозданием, что позволяло его опережать. А так как курс продажи и покупки в ту неделю был один, спреда не было, это позволяло быстро зарабатывать по несколько раз в течение одного дня. Такое себе пипсование на своего рода Форексе. Но это требовало сидение в компьютере с 9 утра до 16 вечера. Параллельно что-то делать удавалось, но тысяча заработка в день не стоила той выделки.
Поэтому, по окончанию недели "черной пятницы" я вздохнул с облегчением, так как сам остановить себя не мог. Но это опять по части пана Холявы.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:57

  Игорь написав:Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как


Забавные у вас увлечения. Не ловили ни разу?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Это просто азарт игрока. Как в казино.


а ты азартен , Парамоша. вот что тебя губит (Булгаков)
prodigy
 
Повідомлень: 7052
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав: было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов.

Альфа принаймні підкріпляє свій "оптимізм" на відсутність значного девалу безпроцентною розстрочкою на 15-24 місяці. У інших банків пропозиція на аналогічні товари 6-15 місяців. В даному випадку слова таки корелюють з діями. Щось знають або гроші таки нікуди дівати.
stryzhko
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 04.10.16
Подякував: 402 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8734873587368737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: heineken і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2914, 2915, 2916
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29154 16955168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 01:48
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7905 16242200
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 14:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1331 4894679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:24
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.