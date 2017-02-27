Додано: Чет 23 гру, 2021 09:53

Игорь написав: kluychkooleg написав: Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34 Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34

С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.

kluychkooleg написав: Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ. Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.

Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как

kluychkooleg написав: валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз

валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз

С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как

Иронию Вашу оценил. Я тоже шутить люблю. Вот только продают в менке не за минуту до гика, а полчаса-час после его начала. Продать за минуту могут только аналитики, которые следят за фундаментальными новостями. Я не из их числа.Я только использую запаздывание банков и обменок в принятии решений.Да, была полоса везения, но ее нельзя испытывать бесконечно. Уже было пару раз, когда приходилось с большим трудом откупаться в ноль. После долгой полосы везения - это звоночки о том, что она подходит к концу.К тому же, вот такая ежедневная увлеченность - это болезнь, пан Холява не даст соврать, а болезни надо лечить. Тем более, что все эти лишние деньги мне по большому счету не нужны. Это просто азарт игрока. Как в казино.И обыгрывать валютного менеджера было не сложно. Он не был так вовлечен в процесс, как я, и при существенных движениях на МБ менял курс с запозданием, что позволяло его опережать. А так как курс продажи и покупки в ту неделю был один, спреда не было, это позволяло быстро зарабатывать по несколько раз в течение одного дня. Такое себе пипсование на своего рода Форексе. Но это требовало сидение в компьютере с 9 утра до 16 вечера. Параллельно что-то делать удавалось, но тысяча заработка в день не стоила той выделки.Поэтому, по окончанию недели "черной пятницы" я вздохнул с облегчением, так как сам остановить себя не мог. Но это опять по части пана Холявы.