С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 00:17
С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
Додано: Чет 23 гру, 2021 00:19
Кто эти расчеты признал?
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов. Ну и про инфляцию мягко говоря оптимистично сказано, при таком росте стоимости энергоресурсов.
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:53
Иронию Вашу оценил. Я тоже шутить люблю. Вот только продают в менке не за минуту до гика, а полчаса-час после его начала. Продать за минуту могут только аналитики, которые следят за фундаментальными новостями. Я не из их числа.
Я только использую запаздывание банков и обменок в принятии решений.
Да, была полоса везения, но ее нельзя испытывать бесконечно. Уже было пару раз, когда приходилось с большим трудом откупаться в ноль. После долгой полосы везения - это звоночки о том, что она подходит к концу.
К тому же, вот такая ежедневная увлеченность - это болезнь, пан Холява не даст соврать, а болезни надо лечить. Тем более, что все эти лишние деньги мне по большому счету не нужны. Это просто азарт игрока. Как в казино.
И обыгрывать валютного менеджера было не сложно. Он не был так вовлечен в процесс, как я, и при существенных движениях на МБ менял курс с запозданием, что позволяло его опережать. А так как курс продажи и покупки в ту неделю был один, спреда не было, это позволяло быстро зарабатывать по несколько раз в течение одного дня. Такое себе пипсование на своего рода Форексе. Но это требовало сидение в компьютере с 9 утра до 16 вечера. Параллельно что-то делать удавалось, но тысяча заработка в день не стоила той выделки.
Поэтому, по окончанию недели "черной пятницы" я вздохнул с облегчением, так как сам остановить себя не мог. Но это опять по части пана Холявы.
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:57
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Альфа принаймні підкріпляє свій "оптимізм" на відсутність значного девалу безпроцентною розстрочкою на 15-24 місяці. У інших банків пропозиція на аналогічні товари 6-15 місяців. В даному випадку слова таки корелюють з діями. Щось знають або гроші таки нікуди дівати.
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