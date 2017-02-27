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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 00:19
Миша-клиент написав: vitaliian написав:
..., 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.
Никто возвращать НЕ собирается: пойдет взаимозачетом на самый крайний случай: зря, что ли постоянно пересчитывают убытки Украины от оккупации Крыма и части Донбасса, войны, от выкачки газа экспроприированными "вышками Бойка" на шельфе Крыма, пр.?
Кто эти расчеты признал?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 09:18
было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов. Ну и про инфляцию мягко говоря оптимистично сказано, при таком росте стоимости энергоресурсов.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 09:53
Игорь написав: kluychkooleg написав:
Когда видишь курс Евро-гривня на Форексе (МБ) 30.94, приятно осознавать, что купил его по 30.64. Но это же Евро... Завтра оно гикнется вниз и будет 30.34
С Вашей головой и везением, Вы запросто продадите его за минуту до гика по 30,95 в менке.
kluychkooleg написав:
Все. Зарекаюсь мониторить МБ, перехожу в режим Рождества и НГ.
Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
kluychkooleg написав:
валютного менеджера. И обыграл его больше десятка раз
Иронию Вашу оценил. Я тоже шутить люблю. Вот только продают в менке не за минуту до гика, а полчаса-час после его начала. Продать за минуту могут только аналитики, которые следят за фундаментальными новостями. Я не из их числа.
Я только использую запаздывание банков и обменок в принятии решений.
Да, была полоса везения, но ее нельзя испытывать бесконечно. Уже было пару раз, когда приходилось с большим трудом откупаться в ноль. После долгой полосы везения - это звоночки о том, что она подходит к концу.
К тому же, вот такая ежедневная увлеченность - это болезнь, пан Холява не даст соврать, а болезни надо лечить. Тем более, что все эти лишние деньги мне по большому счету не нужны. Это просто азарт игрока. Как в казино.
И обыгрывать валютного менеджера было не сложно. Он не был так вовлечен в процесс, как я, и при существенных движениях на МБ менял курс с запозданием, что позволяло его опережать. А так как курс продажи и покупки в ту неделю был один, спреда не было, это позволяло быстро зарабатывать по несколько раз в течение одного дня. Такое себе пипсование на своего рода Форексе. Но это требовало сидение в компьютере с 9 утра до 16 вечера. Параллельно что-то делать удавалось, но тысяча заработка в день не стоила той выделки.
Поэтому, по окончанию недели "черной пятницы" я вздохнул с облегчением, так как сам остановить себя не мог. Но это опять по части пана Холявы.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 09:57
Игорь написав:
Ой, не зарекайтесь. Сбить у лешего скидку в 50 грн на елке или вынести баночку икры в кармане из Метро к новогоднему столу не так интересно как
Забавные у вас увлечения. Не ловили ни разу?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 10:11
kluychkooleg написав:
Это просто азарт игрока. Как в казино.
а ты азартен , Парамоша. вот что тебя губит (Булгаков)
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Додано: Чет 23 гру, 2021 10:14
vitaliian написав: было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов.
Альфа принаймні підкріпляє свій "оптимізм" на відсутність значного девалу безпроцентною розстрочкою на 15-24 місяці. У інших банків пропозиція на аналогічні товари 6-15 місяців. В даному випадку слова таки корелюють з діями. Щось знають або гроші таки нікуди дівати.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:08
stryzhko написав:
vitaliian написав: было бы удивительно прочитать как банк вангует девал, вызывая у самого себя отток вкладов.
Альфа принаймні підкріпляє свій "оптимізм" на відсутність значного девалу безпроцентною розстрочкою на 15-24 місяці. У інших банків пропозиція на аналогічні товари 6-15 місяців. В даному випадку слова таки корелюють з діями. Щось знають або гроші таки нікуди дівати.
% по Без% рассрочкам оплачивает продавец, стыдно не знать, эта сидит в цене товара, ставки привлечения депозитов упали с 16-17 9-11% только кредиты (для населения) не особо подешевели. Как не быть оптимистами, имея искусственно дешевые деньги на входе, и в аналитике фантазировать, что это будет вечно.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:17
В Украине за 2021 год материальное положение людей изменилось. Для 50% украинцев оно ухудшилось, и лишь для 9% - улучшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
большинство считает, что политическая и экономическая ситуации в Украине ухудшились за 2021 год. Такой ответ дали 63% и 70% соответственно. В среднем 20% украинцев считают, что ситуация не изменилась, 12% наблюдают улучшение политической ситуации, а 8% - экономической.
53% из всех опрошенных людей ответили, что их чувство уверенности в будущем ухудшилось за последний год, для 30% оно не изменилось, а 14% заметили улучшение.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:48
Freemans написав:
По приходу коммерческих платёжек за э/э и отопление, всё забавнее читать гривнеоптимистов. И если население ещё не врубается, что происходит на энергорынке из-за совершенно популистского датирования, то бизнес приходит в состояние шока. Любое энергоёмкое производство если не остановится, то поднимет отпускные цены до небес (привет производителям удобрений, металлов и тд). Это же касается любых крупных торговых точек, где необходимо отапливать/освещать большие площади.
ИМХО инфляция закрутится по спирали как только рынок начнет учитывать в стоимости товаров и услуг нынешние цены на энергоносители. И никакая кукуруза не вытянет такого перекоса. И если кто-то думает, что новая война с РФ ещё не началась, то лично я вижу, что она уже в полном разгаре ещё с сентября-октября месяца, когда Газпром отказывался контрактовать доп объемы на фоне растущего спроса перед холодной зимой.
Да, экономики условных Германий/Франций это потянут. Но вот, что будет с экономикой Украины - вопрос, очевидно, риторический.
що лежить, то не впаде
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