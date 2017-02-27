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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8735873687378738

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.12.2021................27,3067
Гривна потеряла чуть более 5.5 копеек.

МКГ*............7.2145............7.1840...........-0.42%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и остановились. Взяв небольшую паузу, после 11 опустились на копейку и снова взяли паузу. После 11-30 приподнялись на полкопейки, но вскоре опустились на копейку.
В мире доллар до глубокой ночи падал, потом стабилизировался, а с утра слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера, похоже, тайно продал 39 млн.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Ликвидность, высвободившаяся от существенного сокращения суточных сертификатов, утекла в казначейство в процессе расчета за облигации, в наличные и в НБУ за валюту.

Во вторник объем МБ увеличился с 495.4 до 581.2 млн. Чистый спрос составил 576.2 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:29

Охрана отмена. Переговоры в Женеве в начале года. (пресс конференция ввп)
senyor
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:37

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:38

  Amat написав: Не было ниже 30. Самый низкий, который я видел был 30,06 в Альфе во время их “black Friday”. Помню потому, что не смог купить, так как мой нарочный счёт был заблокирован (по тупой причине, кстати для Альфы).


Я покупал по 29.99 в обменке.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:59

27,2/27,28
30,70/30,79
1,127/1,13

*Відправлено з Чату
exo
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