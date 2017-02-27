Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и остановились. Взяв небольшую паузу, после 11 опустились на копейку и снова взяли паузу. После 11-30 приподнялись на полкопейки, но вскоре опустились на копейку. В мире доллар до глубокой ночи падал, потом стабилизировался, а с утра слабо пытается восстанавливаться. Справочный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера, похоже, тайно продал 39 млн. Остатки на коррсчетах почти не изменились. Ликвидность, высвободившаяся от существенного сокращения суточных сертификатов, утекла в казначейство в процессе расчета за облигации, в наличные и в НБУ за валюту.
Во вторник объем МБ увеличился с 495.4 до 581.2 млн. Чистый спрос составил 576.2 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Amat написав: Не было ниже 30. Самый низкий, который я видел был 30,06 в Альфе во время их “black Friday”. Помню потому, что не смог купить, так как мой нарочный счёт был заблокирован (по тупой причине, кстати для Альфы).