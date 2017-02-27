Freemans написав:

По приходу коммерческих платёжек за э/э и отопление, всё забавнее читать гривнеоптимистов. И если население ещё не врубается, что происходит на энергорынке из-за совершенно популистского датирования, то бизнес приходит в состояние шока. Любое энергоёмкое производство если не остановится, то поднимет отпускные цены до небес (привет производителям удобрений, металлов и тд). Это же касается любых крупных торговых точек, где необходимо отапливать/освещать большие площади.ИМХО инфляция закрутится по спирали как только рынок начнет учитывать в стоимости товаров и услуг нынешние цены на энергоносители. И никакая кукуруза не вытянет такого перекоса. И если кто-то думает, что новая война с РФ ещё не началась, то лично я вижу, что она уже в полном разгаре ещё с сентября-октября месяца, когда Газпром отказывался контрактовать доп объемы на фоне растущего спроса перед холодной зимой.Да, экономики условных Германий/Франций это потянут. Но вот, что будет с экономикой Украины - вопрос, очевидно, риторический.