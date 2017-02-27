Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и остановились. Взяв небольшую паузу, после 11 опустились на копейку и снова взяли паузу. После 11-30 приподнялись на полкопейки, но вскоре опустились на копейку. В мире доллар до глубокой ночи падал, потом стабилизировался, а с утра слабо пытается восстанавливаться. Справочный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера, похоже, тайно продал 39 млн. Остатки на коррсчетах почти не изменились. Ликвидность, высвободившаяся от существенного сокращения суточных сертификатов, утекла в казначейство в процессе расчета за облигации, в наличные и в НБУ за валюту.
Во вторник объем МБ увеличился с 495.4 до 581.2 млн. Чистый спрос составил 576.2 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Amat написав: Не было ниже 30. Самый низкий, который я видел был 30,06 в Альфе во время их “black Friday”. Помню потому, что не смог купить, так как мой нарочный счёт был заблокирован (по тупой причине, кстати для Альфы).
НБУ в позавчерашнем отчете о финансовой стабильности также прогнозирует снижение цен на все виды сырья - ЖРС, сталь и кукуруза ценовые пики прошли в 1-м полугодии 2021-го, нефть, газ (спот) и пшеница пройдут их в 1-м полугодии 2022-го
Freemans написав:По приходу коммерческих платёжек за э/э и отопление, всё забавнее читать гривнеоптимистов. И если население ещё не врубается, что происходит на энергорынке из-за совершенно популистского датирования, то бизнес приходит в состояние шока. Любое энергоёмкое производство если не остановится, то поднимет отпускные цены до небес (привет производителям удобрений, металлов и тд). Это же касается любых крупных торговых точек, где необходимо отапливать/освещать большие площади. ИМХО инфляция закрутится по спирали как только рынок начнет учитывать в стоимости товаров и услуг нынешние цены на энергоносители. И никакая кукуруза не вытянет такого перекоса. И если кто-то думает, что новая война с РФ ещё не началась, то лично я вижу, что она уже в полном разгаре ещё с сентября-октября месяца, когда Газпром отказывался контрактовать доп объемы на фоне растущего спроса перед холодной зимой. Да, экономики условных Германий/Франций это потянут. Но вот, что будет с экономикой Украины - вопрос, очевидно, риторический.
що лежить, то не впаде
Это заблуждение. В экономике нет понятия дна. Даже "0" таковым не является, как показал рынок нефти в апреле 2020-го с уходом цен форвардов в глубокий минус (причем форвардов не финансовых, а вполне себе поставочных - де факто, контрактов купле-продажи реального товара).
В экономике есть понятие равновесия. А где его найдет рынок, зависит только от объективных предпосылок, а не сравнительных уровней теплого с мягким. Говоря проще, совсем необязательно, что слабые не могут падать со своих низких уровней, а сильные - не могут расти от своих высоких. Economy of scale скорее говорит об обратном, хотя тут тоже без гарантий
"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.
.. перевожу на понятный язык - ставки скорее всего подымать не будут, время дешевых денег продолжается.