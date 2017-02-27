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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8736873787388739

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:35

  sequence написав: а я думал, чего такая тишина в библиотеке?

Добрий день усім.
Так в людей знову жалоба за рокетою, вона знову починає занурюватися, а не взлітати.
Міжбанк 27.235 на 27.255, я впевнений, що в багатьох обмінках ось так прийти і здати пару соток не вийде, бо не буде гривні.
Так про що говорити?
Про леніна і інших вождів, пригадуючи як було добре в 33-му, коли дідусь був нквсніком?(((
Ось і мову віднімає, бо ніхто ж нічого не розуміє в рокетах, але треба зціплювати зуби і брати в спітнілу руку заповітні сотки, збиваючи ноги шукати гривню.
Ось і все що треба знати на сьогодні.
Знову рокетчики поруч з касою, але що для них це щось нове? Все як завжди, нічого нового під місяцем.
П.с. Дуже багато комерційних площ звільняється з 1-го січня, це вже масове явище, обов'язкові касові апарати роблять свою справу, я звичайно проти, але нікуди діватися, якщо хочеш працювати, треба виконувати встановлені державою правила...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:44

  sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.

..
перевожу на понятный язык - ставки скорее всего подымать не будут, время дешевых денег продолжается.

А який дурень мав хоть 1% надії, що реально будуть закручувати гайки?
Ну є тут один, але це дійсно дуже цікава людина, відірвана от реальності, скоріше на роботі і зарплаті.
Американці звикли жити не по рахункам і доходам, ніхто не буде закручувати кран зеленої шари, то що вони там дітям розповідають на ніч це просто сміх та й годі, не треба на ці казки звертати увагу.
Держборг до ВВП скільки там у амеров? 120%
А якщо не друкувати і підвищити ставки, то буде 200% за рік два?
Був жах, а стане повний колапс? :!:
Так що інфляція і знецінення боргів це назавжди, хто би як не базікав про зворотнє.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:44

Большая налоговая реформа в Украине
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:48

  sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.

..
перевожу на понятный язык - ставки скорее всего подымать не будут, время дешевых денег продолжается.


Боюсь, тут трудности перевода. Или аутотренинг. Когда ковид и его ограничительные меры оказывают влияние на спрос, инфляция падает даже в условиях мягкой ДКП. Когда не оказывают - продолжает агрессивно расти как следствие мягкой ДКП. Вы же не забыли еще 2020-й и начало 2021-го, на которые пришлось и основное денежное предложение, и основной экономический шок? Так вот инфляция тогда была ниже таргета. Сейчас же ее дикие уровни не сбивает ни дельта, ни омикрон, поэтому воевать придется монетарными средствами. Причем мощными

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:06

  sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.


1) если прочитать как есть - похоже на обычную инфлюензу
2) если погуглить, то можно найти официальные графики, на которых показано, что заболеваемость выросла, но смертность упала
3) к весне-лету и заболеваемость серьёзно упадёт

по поводу курса бакса: думаю, что на курс в следующем году серьёзно будет давить и тот факт, что нужно будет закупать много газа на 2022-2023 отопительный сезон (и закупать будем не только мы, но и Европа, а значит газ будем покупать дорогой).
baraka
 
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