sequence написав: а я думал, чего такая тишина в библиотеке?
Добрий день усім. Так в людей знову жалоба за рокетою, вона знову починає занурюватися, а не взлітати. Міжбанк 27.235 на 27.255, я впевнений, що в багатьох обмінках ось так прийти і здати пару соток не вийде, бо не буде гривні. Так про що говорити? Про леніна і інших вождів, пригадуючи як було добре в 33-му, коли дідусь був нквсніком?((( Ось і мову віднімає, бо ніхто ж нічого не розуміє в рокетах, але треба зціплювати зуби і брати в спітнілу руку заповітні сотки, збиваючи ноги шукати гривню. Ось і все що треба знати на сьогодні. Знову рокетчики поруч з касою, але що для них це щось нове? Все як завжди, нічого нового під місяцем. П.с. Дуже багато комерційних площ звільняється з 1-го січня, це вже масове явище, обов'язкові касові апарати роблять свою справу, я звичайно проти, але нікуди діватися, якщо хочеш працювати, треба виконувати встановлені державою правила...
sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.
.. перевожу на понятный язык - ставки скорее всего подымать не будут, время дешевых денег продолжается.
А який дурень мав хоть 1% надії, що реально будуть закручувати гайки? Ну є тут один, але це дійсно дуже цікава людина, відірвана от реальності, скоріше на роботі і зарплаті. Американці звикли жити не по рахункам і доходам, ніхто не буде закручувати кран зеленої шари, то що вони там дітям розповідають на ніч це просто сміх та й годі, не треба на ці казки звертати увагу. Держборг до ВВП скільки там у амеров? 120% А якщо не друкувати і підвищити ставки, то буде 200% за рік два? Був жах, а стане повний колапс? Так що інфляція і знецінення боргів це назавжди, хто би як не базікав про зворотнє.
sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.
.. перевожу на понятный язык - ставки скорее всего подымать не будут, время дешевых денег продолжается.
Боюсь, тут трудности перевода. Или аутотренинг. Когда ковид и его ограничительные меры оказывают влияние на спрос, инфляция падает даже в условиях мягкой ДКП. Когда не оказывают - продолжает агрессивно расти как следствие мягкой ДКП. Вы же не забыли еще 2020-й и начало 2021-го, на которые пришлось и основное денежное предложение, и основной экономический шок? Так вот инфляция тогда была ниже таргета. Сейчас же ее дикие уровни не сбивает ни дельта, ни омикрон, поэтому воевать придется монетарными средствами. Причем мощными
sequence написав:"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь. В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619.
1) если прочитать как есть - похоже на обычную инфлюензу 2) если погуглить, то можно найти официальные графики, на которых показано, что заболеваемость выросла, но смертность упала 3) к весне-лету и заболеваемость серьёзно упадёт
по поводу курса бакса: думаю, что на курс в следующем году серьёзно будет давить и тот факт, что нужно будет закупать много газа на 2022-2023 отопительный сезон (и закупать будем не только мы, но и Европа, а значит газ будем покупать дорогой).
zРадио Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар). Сумніше, те, що цим всякі корупціонери й зрадники як зеля мають буфер бо уже був би долар 30 а то й більше, і можливо дауни перестали б вірити у казки зебобів. А так, курс стабільний, розруха продовжується; дауни, що голосували за зелю радіють...
baraka написав:1) если прочитать как есть - похоже на обычную инфлюензу 2) если погуглить, то можно найти официальные графики, на которых показано, что заболеваемость выросла, но смертность упала 3) к весне-лету и заболеваемость серьёзно упадёт
Это все очень обнадеживает. Однако, на экономику повлияет не то, что вирус выродился до привычного нам уровня опасности (очень хочется на это надеяться), а то, насколько быстро человечество, которому свойственна мания величия, решится признать, что это случилось не благодаря его усилиям, а само собой. Еще тяжелее свернуть развившийся на пандемии бизнес и отказаться от замечательной возможности дополнительно контролировать граждан. Также не вполне понятен эффект от прерывания потоков вакцинных денег с одновременным восстановлением обычных потоков. Изменение структуры экономики - это всегда больно. Слишком много получается неизвестных, чтобы строить прогноз влияния этого фактора на монетарную политику США и прочих стран.
Сибарит написав:Однако, на экономику повлияет не то, что вирус выродился до привычного нам уровня опасности (очень хочется на это надеяться), а то, насколько быстро человечество, которому свойственна мания величия, решится признать, что это случилось не благодаря его усилиям, а само собой. Еще тяжелее свернуть развившийся на пандемии бизнес и отказаться от замечательной возможности дополнительно контролировать граждан. Также не вполне понятен эффект от прерывания потоков вакцинных денег с одновременным восстановлением обычных потоков. Изменение структуры экономики - это всегда больно. Слишком много получается неизвестных, чтобы строить прогноз влияния этого фактора на монетарную политику США и прочих стран.
имхо: 1) человечество в ближайшие 10-20 лет не признает 2) контролировать будут пытаться (и будут пугать чтобы сберечь/усилить контроль)
мысль такая: демократам (Байдену) надо будет переизбираться, и чтобы переизбраться - надо решить важный вопрос которым недоволен америкосовский пипл: инфляция. Да, будет момент когда ФРС захочет продолжить куешки, но администрация не даст.