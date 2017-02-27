Додано: Чет 23 гру, 2021 15:47

Niro написав: zРадио

Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар). Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).

Не подумайте, что я против рассмотрения альтернативных целей. Но в них должна быть логика. А ее нет. Не потому, что мы ее не видим, а потому что ее нет.Невозможно обесценить долг, растущий быстрее инфляции. В этом состоит непреодолимое ограничение - чем сильнее инфляция, тем выше долг, рост которого ее и провоцирует. Пруф на графике:А вот увеличение долга быстрее инфляции - выигрышная стратегия. Для американцев, разумеется. Для всех остальных пользователей доллара в мире - проигрышная. Хотя они тоже не жалуются. Кто из крупных держателей американского долга заикается о его востребовании? Вы о таком слышали? Я нет. Что еще Япония, Китай, РФ и пр. будут покупать на профицит торговли? Пока доллар - самая сильная валюта, ничего. Альтернатив нет (по крайней мере среди фиатных денег).Обесценить долг для американцев - это значит застрелить курицу, несущую золотые яйца. Увеличивать долг дальше, сохраняя резервный статус доллара - продолжать обменивать условность на реальные товары и услуги. Тут как-бы выбор без выбора.Растущие цифры долга на табло пугают только особо впечатлительных обывателей. А прагматичные элиты просто установили новое табло с большей разрядностью на Таймс-СкверУверен, об этой истории здесь все слышали