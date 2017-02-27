Niro написав:zРадио Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).
Не подумайте, что я против рассмотрения альтернативных целей. Но в них должна быть логика. А ее нет. Не потому, что мы ее не видим, а потому что ее нет.
Невозможно обесценить долг, растущий быстрее инфляции. В этом состоит непреодолимое ограничение - чем сильнее инфляция, тем выше долг, рост которого ее и провоцирует. Пруф на графике:
А вот увеличение долга быстрее инфляции - выигрышная стратегия. Для американцев, разумеется. Для всех остальных пользователей доллара в мире - проигрышная. Хотя они тоже не жалуются. Кто из крупных держателей американского долга заикается о его востребовании? Вы о таком слышали? Я нет. Что еще Япония, Китай, РФ и пр. будут покупать на профицит торговли? Пока доллар - самая сильная валюта, ничего. Альтернатив нет (по крайней мере среди фиатных денег).
Обесценить долг для американцев - это значит застрелить курицу, несущую золотые яйца. Увеличивать долг дальше, сохраняя резервный статус доллара - продолжать обменивать условность на реальные товары и услуги. Тут как-бы выбор без выбора.
Растущие цифры долга на табло пугают только особо впечатлительных обывателей. А прагматичные элиты просто установили новое табло с большей разрядностью на Таймс-Сквер Уверен, об этой истории здесь все слышали
baraka написав:.. по поводу курса бакса: думаю, что на курс в следующем году серьёзно будет давить и тот факт, что нужно будет закупать много газа на 2022-2023 отопительный сезон (и закупать будем не только мы, но и Европа, а значит газ будем покупать дорогой).
да, я об этом с сентября стал задумываться. Но тогда была надежда на теплую зиму. Надежда тает на глазах. на энергии слишком много завязано. Не удивлюсь, если русские продавят СП-2. Надеюсь, нам хоть шото с этого перепадет
zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати. Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.
Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.
П.с. схоже зебоби навіть у найдовший період слабкого долара та найбільшого експорту умудряються спустити курс гривні. Коли вони в квітні вигнали з нафтогазу керівників та наглядову раду і поставили своїх шісток, то ті не закупили газу. А коли опохмелились газ подорожчав у 7 разів. Продавати схоже будуть для фірташа та населення по дисконту, а різницю як завжди з бюджету. Цікавий факт - найбільші споживачі дисконтного газу це Фірташ та всі товстосуми з великими маєтками. А заплатять всі.
Востаннє редагувалось Niro в Чет 23 гру, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Niro написав:zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати. Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.
Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.
Вот с последним я на 100% согласен. Пауэлл, помимо прямых бюрократических функций, очень ориентирован на запросы бизнеса и общества. Пока из-за упавшей деловой и потребительской активности инфляция не была проблемой, можно было заливать экономику дешевыми деньгами. Во-первых, потому что это полезно, во-вторых, потому что безопасно, в-третьих, потому что популярно. Сейчас же, когда отложенная инфляция "вылезла" (а иначе и быть не могло), как минимум 2 из 3 плоскостей вопроса - безопасность и популярность - развернулись на 180 градусов. С полезностью тяжелее, тут есть и плюсы и минусы, но для развитой экономики высокая инфляция все же больше проблема, нежели возможность
PS: социология с октября вообще убийственная - американцы считают инфляцию главной экономической проблемой, с большим отрывом далее следует безработица