Niro написав:zРадио Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).
Не подумайте, что я против рассмотрения альтернативных целей. Но в них должна быть логика. А ее нет. Не потому, что мы ее не видим, а потому что ее нет.
Невозможно обесценить долг, растущий быстрее инфляции. В этом состоит непреодолимое ограничение - чем сильнее инфляция, тем выше долг, рост которого ее и провоцирует. Пруф на графике:
А вот увеличение долга быстрее инфляции - выигрышная стратегия. Для американцев, разумеется. Для всех остальных пользователей доллара в мире - проигрышная. Хотя они тоже не жалуются. Кто из крупных держателей американского долга заикается о его востребовании? Вы о таком слышали? Я нет. Что еще Япония, Китай, РФ и пр. будут покупать на профицит торговли? Пока доллар - самая сильная валюта, ничего. Альтернатив нет (по крайней мере среди фиатных денег).
Обесценить долг для американцев - это значит застрелить курицу, несущую золотые яйца. Увеличивать долг дальше, сохраняя резервный статус доллара - продолжать обменивать условность на реальные товары и услуги. Тут как-бы выбор без выбора.
Растущие цифры долга на табло пугают только особо впечатлительных обывателей. А прагматичные элиты просто установили новое табло с большей разрядностью на Таймс-Сквер Уверен, об этой истории здесь все слышали
zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати. Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.
Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.
П.с. схоже зебоби навіть у найдовший період слабкого долара та найбільшого експорту умудряються спустити курс гривні. Коли вони в квітні вигнали з нафтогазу керівників та наглядову раду і поставили своїх шісток, то ті не закупили газу. А коли опохмелились газ подорожчав у 7 разів. Продавати схоже будуть для фірташа та населення по дисконту, а різницю як завжди з бюджету. Цікавий факт - найбільші споживачі дисконтного газу це Фірташ та всі товстосуми з великими маєтками. А заплатять всі.
Востаннє редагувалось Niro в Чет 23 гру, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Niro написав:zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати. Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.
Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.
Вот с последним я на 100% согласен. Пауэлл, помимо прямых бюрократических функций, очень ориентирован на запросы бизнеса и общества. Пока из-за упавшей деловой и потребительской активности инфляция не была проблемой, можно было заливать экономику дешевыми деньгами. Во-первых, потому что это полезно, во-вторых, потому что безопасно, в-третьих, потому что популярно. Сейчас же, когда отложенная инфляция "вылезла" (а иначе и быть не могло), как минимум 2 из 3 плоскостей вопроса - безопасность и популярность - развернулись на 180 градусов. С полезностью тяжелее, тут есть и плюсы и минусы, но для развитой экономики высокая инфляция все же больше проблема, нежели возможность
PS: социология с октября вообще убийственная - американцы считают инфляцию главной экономической проблемой, с большим отрывом далее следует безработица
Биткоин с его волапильностью нервно курит в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 23 гру, 2021 17:12, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg написав:Биткоин с его волопильностью нервно куриьт в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброили валюту, и полетели на 27.20.
kluychkooleg написав:Биткоин с его волопильностью нервно куриьт в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброили валюту, и полетели на 27.20.
Это же меньше 1% ...
Ну я утрирую, конечно, но, если с самого утра был больщой перекос в сторону предложения, то какого черта сначала быстро росли? Где логика? Ну и 1% в день - это 365% годовых И на самом лучшем карточном счету будет меньше этого же 1% в месяц.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............23.12.2021..........24.12.2021 дата розрахунку.............22.12.2021...........23.12.2021 Євро................................30,8084................30,845.....+0.12% Долар США.....................27,2508................27,2747...+0.06% После полудня гривна отыграла более 3 копеек.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.12.2021................27,3067 Гривна потеряла чуть более 5.5 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и остановились. Взяв небольшую паузу, после 11 опустились на копейку и снова взяли паузу. После 11-30 приподнялись на полкопейки, но вскоре опустились на копейку. В мире доллар до глубокой ночи падал, потом стабилизировался, а с утра слабо пытается восстанавливаться. Справочный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
После полудня пошли вниз увереннее и к обеду опустились на 4 копейки. После обеда затяжное снижение продолжилось. К 15-30, когда считается официальный курс, опустились еще на 4.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 7 копеек ниже открытия.
После 15-30 опустились еще на полкопейки, простояли около получаса и приподнялись на полкопейки. Закрыли сессию котировками 27.2100 - 27.2300. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар продолжил восстанавливаться и уже отыграл около трети вчерашнего падения.
Дневной график:
Этот день в истории: 2020 - 28.4551 (+20) -118 2019 - 23.2758 (-2) +400
2018 - 27.4339 (0) 2017 - 27.9509 (+10)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.