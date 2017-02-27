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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8738873987408741>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:47

  Niro написав:zРадио
Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).


Не подумайте, что я против рассмотрения альтернативных целей. Но в них должна быть логика. А ее нет. Не потому, что мы ее не видим, а потому что ее нет.

Невозможно обесценить долг, растущий быстрее инфляции. В этом состоит непреодолимое ограничение - чем сильнее инфляция, тем выше долг, рост которого ее и провоцирует. Пруф на графике:

Зображення

А вот увеличение долга быстрее инфляции - выигрышная стратегия. Для американцев, разумеется. Для всех остальных пользователей доллара в мире - проигрышная. Хотя они тоже не жалуются. Кто из крупных держателей американского долга заикается о его востребовании? Вы о таком слышали? Я нет. Что еще Япония, Китай, РФ и пр. будут покупать на профицит торговли? Пока доллар - самая сильная валюта, ничего. Альтернатив нет (по крайней мере среди фиатных денег).

Обесценить долг для американцев - это значит застрелить курицу, несущую золотые яйца. Увеличивать долг дальше, сохраняя резервный статус доллара - продолжать обменивать условность на реальные товары и услуги. Тут как-бы выбор без выбора.

Растущие цифры долга на табло пугают только особо впечатлительных обывателей. А прагматичные элиты просто установили новое табло с большей разрядностью на Таймс-Сквер :mrgreen: Уверен, об этой истории здесь все слышали
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:54

75.5 ( Brent ) 11.3 ( Usd/try )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:00

zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати.
Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.

Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.

П.с. схоже зебоби навіть у найдовший період слабкого долара та найбільшого експорту умудряються спустити курс гривні. Коли вони в квітні вигнали з нафтогазу керівників та наглядову раду і поставили своїх шісток, то ті не закупили газу. А коли опохмелились газ подорожчав у 7 разів. Продавати схоже будуть для фірташа та населення по дисконту, а різницю як завжди з бюджету.
Цікавий факт - найбільші споживачі дисконтного газу це Фірташ та всі товстосуми з великими маєтками. А заплатять всі.
Востаннє редагувалось Niro в Чет 23 гру, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:03

  somilitark написав:Так що інфляція і знецінення боргів це назавжди, хто би як не базікав про зворотнє.

це так не працює... купонокарбованці в поміч
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:13

  Niro написав:zРадио це грубо кажучи. Мається на увазі тягнути кота за хвіст з тейперингом та підвищенням ставок. А за будь-якої нагоди, наприклад хтось чихне, будуть відтерміновувати.
Це звісно імхо, те, що бачу по діям ФРС.

Можливо рекорд інфляції за 39 років дасть невдоволення мас і ФРС нарешті почне виконувати свою роботу. Але чогось серйозного не очікую.


Вот с последним я на 100% согласен. Пауэлл, помимо прямых бюрократических функций, очень ориентирован на запросы бизнеса и общества. Пока из-за упавшей деловой и потребительской активности инфляция не была проблемой, можно было заливать экономику дешевыми деньгами. Во-первых, потому что это полезно, во-вторых, потому что безопасно, в-третьих, потому что популярно. Сейчас же, когда отложенная инфляция "вылезла" (а иначе и быть не могло), как минимум 2 из 3 плоскостей вопроса - безопасность и популярность - развернулись на 180 градусов. С полезностью тяжелее, тут есть и плюсы и минусы, но для развитой экономики высокая инфляция все же больше проблема, нежели возможность

PS: социология с октября вообще убийственная - американцы считают инфляцию главной экономической проблемой, с большим отрывом далее следует безработица
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:41

  centurionus написав:Чи з'явиться Санта ... з ракетою?
:?
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:53

Биткоин с его волапильностью нервно курит в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 23 гру, 2021 17:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:06

  kluychkooleg написав:Биткоин с его волопильностью нервно куриьт в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброили валюту, и полетели на 27.20.

Это же меньше 1% ...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:10

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Биткоин с его волопильностью нервно куриьт в стронке, глядя на эпилептические конвульсии нашего Межбанка. Ах да, это же "дыхание рынка". Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброили валюту, и полетели на 27.20.

Это же меньше 1% ...


Ну я утрирую, конечно, но, если с самого утра был больщой перекос в сторону предложения, то какого черта сначала быстро росли? Где логика?
Ну и 1% в день - это 365% годовых :)
И на самом лучшем карточном счету будет меньше этого же 1% в месяц.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:21

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.12.2021..........24.12.2021
дата розрахунку.............22.12.2021...........23.12.2021
Євро................................30,8084................30,845.....+0.12%
Долар США.....................27,2508................27,2747...+0.06%
После полудня гривна отыграла более 3 копеек.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.12.2021................27,3067
Гривна потеряла чуть более 5.5 копеек.

МКГ*............7.2145............7.1840...........-0.42%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и остановились. Взяв небольшую паузу, после 11 опустились на копейку и снова взяли паузу. После 11-30 приподнялись на полкопейки, но вскоре опустились на копейку.
В мире доллар до глубокой ночи падал, потом стабилизировался, а с утра слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 27.2950 - 27.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.

После полудня пошли вниз увереннее и к обеду опустились на 4 копейки. После обеда затяжное снижение продолжилось. К 15-30, когда считается официальный курс, опустились еще на 4.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 7 копеек ниже открытия.

После 15-30 опустились еще на полкопейки, простояли около получаса и приподнялись на полкопейки.
Закрыли сессию котировками 27.2100 - 27.2300. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар продолжил восстанавливаться и уже отыграл около трети вчерашнего падения.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2020 - 28.4551 (+20) -118
2019 - 23.2758 (-2) +400

2018 - 27.4339 (0)
2017 - 27.9509 (+10)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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