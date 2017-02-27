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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:24
Niro написав:
умудряються спустити курс гривні.
Дивимось інфляцію в Україні та США
Чи знов Па 8 тримати до останнього долару в резервах
ПС Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:36
kluychkooleg написав:
Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
27.35 vs 27.20 = 0.55%
Правильные пацаны из-за 0.55% заморачиваются? На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше... А тут 0.55%... Курам на смех
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Цитрин
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:56
kluychkooleg написав:
где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Не правильные пацаны, а люди чувствующие рынок.
И те кому в любом случае нужно продать//)
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:08
Цитрин написав: На зеленом тарифе навар 1000%
, на газе еще больше...
Вы только в солидном обществе такое не говорите, а то Вас засыпят деньгами как в мультфильме "Золотая антилопа" даже под 500% и придется как-то расхлебываться за пустозвонство. А на форуме и на лавочке под подъездом проканает.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:09
Цитрин написав:
На зеленом тарифе навар 1000%
а можно по подробнее с этого места, Штирлиц(с)
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