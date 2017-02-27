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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8738873987408741

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:умудряються спустити курс гривні.

Дивимось інфляцію в Україні та США
Чи знов Па 8 тримати до останнього долару в резервах

ПС Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:36

  kluychkooleg написав:Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.


27.35 vs 27.20 = 0.55%

Правильные пацаны из-за 0.55% заморачиваются? На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше... А тут 0.55%... Курам на смех
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:56

  kluychkooleg написав:где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Не правильные пацаны, а люди чувствующие рынок.
И те кому в любом случае нужно продать//)
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:08

  Цитрин написав: На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше...

Вы только в солидном обществе такое не говорите, а то Вас засыпят деньгами как в мультфильме "Золотая антилопа" даже под 500% и придется как-то расхлебываться за пустозвонство. А на форуме и на лавочке под подъездом проканает.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:На зеленом тарифе навар 1000%


а можно по подробнее с этого места, Штирлиц(с)
prodigy
 
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