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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8738873987408741

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
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5
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5
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14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:умудряються спустити курс гривні.

Дивимось інфляцію в Україні та США
Чи знов Па 8 тримати до останнього долару в резервах

ПС Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:36

  kluychkooleg написав:Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.


27.35 vs 27.20 = 0.55%

Правильные пацаны из-за 0.55% заморачиваются? На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше... А тут 0.55%... Курам на смех
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:56

  kluychkooleg написав:где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Не правильные пацаны, а люди чувствующие рынок.
И те кому в любом случае нужно продать//)
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:08

  Цитрин написав: На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше...

Вы только в солидном обществе такое не говорите, а то Вас засыпят деньгами как в мультфильме "Золотая антилопа" даже под 500% и придется как-то расхлебываться за пустозвонство. А на форуме и на лавочке под подъездом проканает.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:На зеленом тарифе навар 1000%


а можно по подробнее с этого места, Штирлиц(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну и 1% в день - это 365% годовых
это если знаете какой Курс будет завтра) а если не знаете то можно и в минус 365% годовых сходить. Если знать будущее можно и в ставки на спорт поиграть, там тоже быстрые подъемы. Вы так давно на форуме и до сих пор не поняли, без точных прогнозов заработать на курсе невозможно... Или если случайно угадать но к прогнозам и заработкам это отношения не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 гру, 2021 18:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:29

Межбанк: день для нацвалюты прошел удачно

В четверг главным драйвером для всего межбанка было скорое приближение окончания года у украинских клиентов и предстоящее наступление рождественских каникул в странах ЕС и в США. Всем клиентам сегодня надо было закрыть максимальный объем операций, так как завтра никаких существенных операций ни по доллару, ни по евро уже никто проводить не будет, а в понедельник выходной день в Украине по случаю католического Рождества.

Как следствие – хорошая статистика торгов. За четверг только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $224,2 млн.

В остальном, день для нацвалюты прошел удачно. Если в самом начале сессии продавцы еще могли как-то сыграть “на повышение” и доллар вырос к 11 часам с утренних стартовых 27,28/27,30 до 27,31/27,33 гривен, то затем предложение практически все время уже преобладало.

Уже к 12 часам курс просел до 27,295/27,315 гривен, к обеду подешевел сразу до 27,255/27,275 гривен, а к 15 часам и вовсе опустился до 27,22/27,24.

После перехода торгов в формат работы по американской валюте на ТОМе ситуация особо не поменялась, предложение все же превышало спрос.

В итоге, к 16 часам доллар котировался на уровне 27,205/27,225 гривен, а в последний час сессии курс окончательно замер на отметке 27,21/27,23 гривны.

Нацбанк продолжил политику невмешательства в ход торгов и сегодня интервенций не проводил.

Главные события 23 декабря на валютном рынке:

Доллар за день подешевел до 27,21/27,23 гривен, а курс евро просел до 30,77/30,79.

Нацбанк сегодня на торги не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,3067 гривен, а официальный курс на 24 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2747 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,21/27,23
евро – 30,78/30,80

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316/1,1318.
Striker
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