Дивимось інфляцію в Україні та США
Чи знов Па 8 тримати до останнього долару в резервах
ПС Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:36
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:56
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:08
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это если знаете какой Курс будет завтра) а если не знаете то можно и в минус 365% годовых сходить. Если знать будущее можно и в ставки на спорт поиграть, там тоже быстрые подъемы. Вы так давно на форуме и до сих пор не поняли, без точных прогнозов заработать на курсе невозможно... Или если случайно угадать но к прогнозам и заработкам это отношения не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 гру, 2021 18:31, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:29
Межбанк: день для нацвалюты прошел удачно
В четверг главным драйвером для всего межбанка было скорое приближение окончания года у украинских клиентов и предстоящее наступление рождественских каникул в странах ЕС и в США. Всем клиентам сегодня надо было закрыть максимальный объем операций, так как завтра никаких существенных операций ни по доллару, ни по евро уже никто проводить не будет, а в понедельник выходной день в Украине по случаю католического Рождества.
Как следствие – хорошая статистика торгов. За четверг только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $224,2 млн.
В остальном, день для нацвалюты прошел удачно. Если в самом начале сессии продавцы еще могли как-то сыграть “на повышение” и доллар вырос к 11 часам с утренних стартовых 27,28/27,30 до 27,31/27,33 гривен, то затем предложение практически все время уже преобладало.
Уже к 12 часам курс просел до 27,295/27,315 гривен, к обеду подешевел сразу до 27,255/27,275 гривен, а к 15 часам и вовсе опустился до 27,22/27,24.
После перехода торгов в формат работы по американской валюте на ТОМе ситуация особо не поменялась, предложение все же превышало спрос.
В итоге, к 16 часам доллар котировался на уровне 27,205/27,225 гривен, а в последний час сессии курс окончательно замер на отметке 27,21/27,23 гривны.
Нацбанк продолжил политику невмешательства в ход торгов и сегодня интервенций не проводил.
Главные события 23 декабря на валютном рынке:
Доллар за день подешевел до 27,21/27,23 гривен, а курс евро просел до 30,77/30,79.
Нацбанк сегодня на торги не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,3067 гривен, а официальный курс на 24 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2747 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,21/27,23
евро – 30,78/30,80
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316/1,1318.
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