Додано: Чет 23 гру, 2021 18:29

В четверг главным драйвером для всего межбанка было скорое приближение окончания года у украинских клиентов и предстоящее наступление рождественских каникул в странах ЕС и в США. Всем клиентам сегодня надо было закрыть максимальный объем операций, так как завтра никаких существенных операций ни по доллару, ни по евро уже никто проводить не будет, а в понедельник выходной день в Украине по случаю католического Рождества.



Как следствие – хорошая статистика торгов. За четверг только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $224,2 млн.



В остальном, день для нацвалюты прошел удачно. Если в самом начале сессии продавцы еще могли как-то сыграть “на повышение” и доллар вырос к 11 часам с утренних стартовых 27,28/27,30 до 27,31/27,33 гривен, то затем предложение практически все время уже преобладало.



Уже к 12 часам курс просел до 27,295/27,315 гривен, к обеду подешевел сразу до 27,255/27,275 гривен, а к 15 часам и вовсе опустился до 27,22/27,24.



После перехода торгов в формат работы по американской валюте на ТОМе ситуация особо не поменялась, предложение все же превышало спрос.



В итоге, к 16 часам доллар котировался на уровне 27,205/27,225 гривен, а в последний час сессии курс окончательно замер на отметке 27,21/27,23 гривны.



Нацбанк продолжил политику невмешательства в ход торгов и сегодня интервенций не проводил.



Главные события 23 декабря на валютном рынке:



Доллар за день подешевел до 27,21/27,23 гривен, а курс евро просел до 30,77/30,79.



Нацбанк сегодня на торги не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,3067 гривен, а официальный курс на 24 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2747 гривен за доллар.



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:



доллар США – 27,21/27,23

евро – 30,78/30,80



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316/1,1318.