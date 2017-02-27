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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8738873987408741

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
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13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:умудряються спустити курс гривні.

Дивимось інфляцію в Україні та США
Чи знов Па 8 тримати до останнього долару в резервах

ПС Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:36

  kluychkooleg написав:Сначала погнали всех на 27.35, где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.


27.35 vs 27.20 = 0.55%

Правильные пацаны из-за 0.55% заморачиваются? На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше... А тут 0.55%... Курам на смех
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:56

  kluychkooleg написав:где правильные пацаны сброcили валюту, и полетели на 27.20.
Не правильные пацаны, а люди чувствующие рынок.
И те кому в любом случае нужно продать//)
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:08

  Цитрин написав: На зеленом тарифе навар 1000%, на газе еще больше...

Вы только в солидном обществе такое не говорите, а то Вас засыпят деньгами как в мультфильме "Золотая антилопа" даже под 500% и придется как-то расхлебываться за пустозвонство. А на форуме и на лавочке под подъездом проканает.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:На зеленом тарифе навар 1000%


а можно по подробнее с этого места, Штирлиц(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну и 1% в день - это 365% годовых
это если знаете какой Курс будет завтра) а если не знаете то можно и в минус 365% годовых сходить. Если знать будущее можно и в ставки на спорт поиграть, там тоже быстрые подъемы. Вы так давно на форуме и до сих пор не поняли, без точных прогнозов заработать на курсе невозможно... Или если случайно угадать но к прогнозам и заработкам это отношения не имеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 гру, 2021 18:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:29

Межбанк: день для нацвалюты прошел удачно

В четверг главным драйвером для всего межбанка было скорое приближение окончания года у украинских клиентов и предстоящее наступление рождественских каникул в странах ЕС и в США. Всем клиентам сегодня надо было закрыть максимальный объем операций, так как завтра никаких существенных операций ни по доллару, ни по евро уже никто проводить не будет, а в понедельник выходной день в Украине по случаю католического Рождества.

Как следствие – хорошая статистика торгов. За четверг только по Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму почти $224,2 млн.

В остальном, день для нацвалюты прошел удачно. Если в самом начале сессии продавцы еще могли как-то сыграть “на повышение” и доллар вырос к 11 часам с утренних стартовых 27,28/27,30 до 27,31/27,33 гривен, то затем предложение практически все время уже преобладало.

Уже к 12 часам курс просел до 27,295/27,315 гривен, к обеду подешевел сразу до 27,255/27,275 гривен, а к 15 часам и вовсе опустился до 27,22/27,24.

После перехода торгов в формат работы по американской валюте на ТОМе ситуация особо не поменялась, предложение все же превышало спрос.

В итоге, к 16 часам доллар котировался на уровне 27,205/27,225 гривен, а в последний час сессии курс окончательно замер на отметке 27,21/27,23 гривны.

Нацбанк продолжил политику невмешательства в ход торгов и сегодня интервенций не проводил.

Главные события 23 декабря на валютном рынке:

Доллар за день подешевел до 27,21/27,23 гривен, а курс евро просел до 30,77/30,79.

Нацбанк сегодня на торги не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,3067 гривен, а официальный курс на 24 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2747 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,21/27,23
евро – 30,78/30,80

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1316/1,1318.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:25

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Ну и 1% в день - это 365% годовых
это если знаете какой Курс будет завтра) а если не знаете то можно и в минус 365% годовых сходить. Если знать будущее можно и в ставки на спорт поиграть, там тоже быстрые подъемы. Вы так давно на форуме и до сих пор не поняли, без точных прогнозов заработать на курсе невозможно... Или если случайно угадать но к прогнозам и заработкам это отношения не имеет.


Заработать можно при наличии наблюдательности и нужных инструментов под рукой.
Но заработок так себе.
С 12.11 по 23.12 - 12 000 грн навара на парных операциях (продал доллар, купил столько же доллара дешевле). Нервов и времени уходит несоизмеримо больше.
Не стоит оно того.
Азартная игра, зависимость - да. Но не про заработок.
Если бы за тот же период получилось хотя бы 40-50 тыс. уже было бы о чем говорить. А так нет.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50634 ... v-uspishno
https://finance.ua/ua/currency
Еще будем вспоминать текущие курсы.
27-20 усредненный курс,вокруг которого все крутится как минимум 5-6 лет,качельками.

Пора переходить в новые коридоры.
Первый - район 28-50 (мы там были уже,но имеется ввиду -безоткатно)
Второй-около тридцатки
Третий-"длинная,медленная,но уверенная дорога к 35"

Просто наработали уже -дисбалансами конкретными, и увлеклись фин.инструментами типа "затычка в бочку с водой" вместо
построения инновационной экономики,способной генерировать достойную добавочную стоимость и справедливого налогообложения для крупного бизнеса.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:03

  zРадио написав:
  Niro написав:zРадио
Якщо б у них дійсно було бажання зменшити інфляцію, ще б у травні перестали 120 млрд щомісяця заливати. Схоже в них навпаки мета - обезцінити свій борг (долар).


Не подумайте, что я против рассмотрения альтернативных целей. Но в них должна быть логика. А ее нет. Не потому, что мы ее не видим, а потому что ее нет.

Невозможно обесценить долг, растущий быстрее инфляции. В этом состоит непреодолимое ограничение - чем сильнее инфляция, тем выше долг, рост которого ее и провоцирует. Пруф на графике:

Зображення

А вот увеличение долга быстрее инфляции - выигрышная стратегия. Для американцев, разумеется. Для всех остальных пользователей доллара в мире - проигрышная. Хотя они тоже не жалуются. Кто из крупных держателей американского долга заикается о его востребовании? Вы о таком слышали? Я нет. Что еще Япония, Китай, РФ и пр. будут покупать на профицит торговли? Пока доллар - самая сильная валюта, ничего. Альтернатив нет (по крайней мере среди фиатных денег).

Обесценить долг для американцев - это значит застрелить курицу, несущую золотые яйца. Увеличивать долг дальше, сохраняя резервный статус доллара - продолжать обменивать условность на реальные товары и услуги. Тут как-бы выбор без выбора.

Растущие цифры долга на табло пугают только особо впечатлительных обывателей. А прагматичные элиты просто установили новое табло с большей разрядностью на Таймс-Сквер :mrgreen: Уверен, об этой истории здесь все слышали

https://news.finance.ua/ua/news/-/50634 ... v-uspishno

Насчет доллара,это да,
каждый кто имеет стобаксовую бумажку в кармане в какой-то мере инвестор в американскую экономику.
Разговоры Хазина о крахе доллара стартуют еще с начала 2000-х,
однако, достойной альтернативы доллару и евро в обозримом будущем - не будет.

Хотя как и любые фиатные деньги, инфляция по чуть чуть сжирает кусочек стодолларовой бумажки.
Это всегда так было.

А то,что сейчас происходит,это народ подумал просто,что со стодолларовой бумажки "сожрался" не кусочек,а пол-купюры исчезло.

Результат - биток,Тесла,картины в виртуале за сотни тысяч баксов , пузыри на некоторых РН мира,
и особо порнографический на нашем РН,
что-то поменьше,есть и в других сегментах.

И таки надо наблюдать за евро.
Чуть пандемия уйдет в откат, чуть устаканится на востоке, чуть пройдет хайп по тейперингу в штатах,
и кто инвестировал в еврик по 1-13 может оказаться в шоколадке,
как лично оказался в самом начале лета,когда ввзял новый объект на 25% ниже рынка (сейчас уже выходит на 40% ниже рынка,так как пузырик за пару месяцев явно пожирнел) в центре,да еще и в очередной раз скинул еврик в бетон по 1-235 кажется тогда считали у нотаря.
Хотя каждый рискует своим кешем сам,инфо на форуме-это лишь инфо к размышлению,
выслушать разные точки зрения,так сказать.
Автор77
 
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