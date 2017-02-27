Додано: Нед 26 гру, 2021 23:12

somilitark написав: Zebra написав: Для бюдженых организаций газ по 16+ грн, скорее всего населению в 2022 тоже по 16 грн сделают годовой тариф, выше врятли решатся, потому что 20+ грн это досрочные выборы. Для бюдженых организаций газ по 16+ грн, скорее всего населению в 2022 тоже по 16 грн сделают годовой тариф, выше врятли решатся, потому что 20+ грн это досрочные выборы.

Ставлю, що зроблять газ населенню максимум по 12.

Це буде плюс до 50% до існуючих цін.

Візьмуть можливо щось по реверсу, плюс зрідженого з хорватського термінала підтягнуть через Угорщину. Плюс наш дешевий видобуток і десь в 12 впишуться.

Можливо буде і 11, чи 11.50.

Я гадаю, що десь між 11 чи 12 грн. за куб, приблизно така буде ціна для населення в новому опалювальному сезоні.

Електроенергія скоріш за все буде мінімум по 2 грн населенню, я думав, що вони на цей опалювальний сезон піднімуть до 2-х гривень, а вони знизили з 1.68 до 1.44, Л-логіка))) Ставлю, що зроблять газ населенню максимум по 12.Це буде плюс до 50% до існуючих цін.Візьмуть можливо щось по реверсу, плюс зрідженого з хорватського термінала підтягнуть через Угорщину. Плюс наш дешевий видобуток і десь в 12 впишуться.Можливо буде і 11, чи 11.50.Я гадаю, що десь між 11 чи 12 грн. за куб, приблизно така буде ціна для населення в новому опалювальному сезоні.Електроенергія скоріш за все буде мінімум по 2 грн населенню, я думав, що вони на цей опалювальний сезон піднімуть до 2-х гривень, а вони знизили з 1.68 до 1.44, Л-логіка)))

Что демагогию то разводить, мы что не в состоянии помочь дружественной всегда озабоченной за нас Германии? В чем проблема нам закупить газ на хабе и отдать со скидкой? Можно электроэнергией помочь в самом то деле, блоки АЭС резервные у нас есть, технари здесь все просчитали. В крайнем случае часть Киева отключить, малозаселенные регионы чуток поднапрячь. Думаю никто особо против не будет, мало того может и не заметит, но карма может слегка отыграет.