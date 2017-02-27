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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:11

  Цитрин написав:
  Василь-Рівне написав: А 70 грн за газ як наразі платимо ми? При таких цінах опалення електрикою буде напевне вигідніше навіть оплачуючи її по зеленому тарифу


почему Вы решили, что цена на газ будет расти, а цена на электричество будет оставаться на месте? Если поднимут цену на газ, это потяент за собой и цену на электричество, а следом и все остальные цены.

скорее всего, электричество будет расти опережающими темпами, поскольку потребуется капитально обновиться всю распределяющую инфраструктуру.

Если совсем просто: подавать электричество в нужных для отопления количествах по газовым трубам не получится.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:12

  Василь-Рівне написав:якщо наша держава набудує вітроелектростанцій то також практично не буде залежити від смердючого з ерефії. Але цим ніхто не переймається у верхах, а бумеранг вже запущений....


Чтобы набудувать ветроэлектростанций, нужно вначале выработать электричество на АЭС для их производства и постройки и потратить на это ценные ресурсы. А электричества этого нужно выработать на АЭС и потратить не сильно меньше, чем его выработает ветроэлектростанция за время своей эксплуатации.

Можно конечно все это взять в кредиты под залог земли. Но кредиты прийдется отдавать с процентами... а прибыли ветроэлектростанция Вам не даст, одни убытки. Поэтому стоит подумать - за счет чего будете выплачивать кредиты...
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 26 гру, 2021 23:17, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:12

  somilitark написав:
  Zebra написав:Для бюдженых организаций газ по 16+ грн, скорее всего населению в 2022 тоже по 16 грн сделают годовой тариф, выше врятли решатся, потому что 20+ грн это досрочные выборы.

Ставлю, що зроблять газ населенню максимум по 12.
Це буде плюс до 50% до існуючих цін.
Візьмуть можливо щось по реверсу, плюс зрідженого з хорватського термінала підтягнуть через Угорщину. Плюс наш дешевий видобуток і десь в 12 впишуться.
Можливо буде і 11, чи 11.50.
Я гадаю, що десь між 11 чи 12 грн. за куб, приблизно така буде ціна для населення в новому опалювальному сезоні.
Електроенергія скоріш за все буде мінімум по 2 грн населенню, я думав, що вони на цей опалювальний сезон піднімуть до 2-х гривень, а вони знизили з 1.68 до 1.44, Л-логіка)))

Что демагогию то разводить, мы что не в состоянии помочь дружественной всегда озабоченной за нас Германии? В чем проблема нам закупить газ на хабе и отдать со скидкой? Можно электроэнергией помочь в самом то деле, блоки АЭС резервные у нас есть, технари здесь все просчитали. В крайнем случае часть Киева отключить, малозаселенные регионы чуток поднапрячь. Думаю никто особо против не будет, мало того может и не заметит, но карма может слегка отыграет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:то може краще альтернатива
я готов платить за альтернативу. Но данное решение альтернативой не является, это очевидно даже гуманитарию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:16

  Василь-Рівне написав:
  Цитрин написав:почему Вы решили, что цена на газ будет расти, а зеленый тариф будет оставаться на месте? Если поднимут цену на газ, это потяент за собой и цену на электричество, а следом и все остальные цены.

Тому, що якщо я поставлю собі вітроелектростанцію, то я не буду залежити від ціни на смердючий, якщо наша держава набудує вітроелектростанцій то також практично не буде залежити від смердючого з ерефії. Але цим ніхто не переймається у верхах, а бумеранг вже запущений.... і мені дивно чому Ви того не розумієте, напевне не власник чи співвласник реального бізнесу
Германия с Нидерландами пошли по этому пути лет 20 назад. И в этом году выяснили, что нифига оно с независимостью от газа не складывается.
И это при их капиталовложениях.
А сколько у нас займёт посторить адекватное замещение? Лет 100?
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:20

  Василь-Рівне написав:
  Цитрин написав:почему Вы решили, что цена на газ будет расти, а зеленый тариф будет оставаться на месте? Если поднимут цену на газ, это потяент за собой и цену на электричество, а следом и все остальные цены.

Тому, що якщо я поставлю собі вітроелектростанцію,

Вітри не всюди є. Якраз на окупованих територіях, сході і трохи на півночі.
Всі проблеми країни за останні 2.5 років створені зебобами.
Ось детально розжовують чому при зебобах знову енергетична криза https://m.youtube.com/watch?v=dHFFykMBfxU
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:25

Ок я тут всіх зрозумів - нічого робити не потрібно - платити по 70 грн за газ і нічого не робити, бо якось воно таки буде бо ще ніколи так не було щоб якось воно не було :D :) :o
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:27

  Василь-Рівне написав:Ок я тут всіх зрозумів - нічого робити не потрібно - платити по 70 грн за газ і нічого не робити, бо якось воно таки буде бо ще ніколи так не було щоб якось воно не було.

на данном этапе увеличение внутренней добычи + снижение потерь даст эффект и быстрее, и более гарантированно, чем ветряки. Мы не имеем сейчас права выкинуть миллиарды на прожекты, окупаемость которых за горизонтом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:30

  Василь-Рівне написав:Ок я тут всіх зрозумів - нічого робити не потрібно - платити по 70 грн за газ і нічого не робити, бо якось воно таки буде бо ще ніколи так не було щоб якось воно не було.

Потрібно думати перед тим як голосувати і проблем не буде. Чомусь до 2019 року проблем не було та й електрика коштувала 0.9 до 100 кВт, енергоатома приносив прибутки. А після - енергоатом кожний рік збитковий, завжди якась енергетична криза, закупляють електрику з рф та білорусі та ще й деруть за доставку газу навіть якщо не користуєшся газом. І це все через зебобів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:31

  ruvex написав:Можно электроэнергией помочь в самом то деле, блоки АЭС резервные у нас есть, технари здесь все просчитали.


не. С Shaman обсуждали, всё вроде задействовано. Разве что если новые энергоблоки будут достраивать и вводить в действие. Но в этом направлении похоже и конь не валялся.
Цитрин
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