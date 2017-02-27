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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752

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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 47
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:34

  juristkostya написав:
  Василь-Рівне написав:Ок я тут всіх зрозумів - нічого робити не потрібно - платити по 70 грн за газ і нічого не робити, бо якось воно таки буде бо ще ніколи так не було щоб якось воно не було.

на данном этапе увеличение внутренней добычи + снижение потерь даст эффект и быстрее, и более гарантированно, чем ветряки. Мы не имеем сейчас права выкинуть миллиарды на прожекты, окупаемость которых за горизонтом.


Нині солома головно використовується як паливо в індивідуальних фермерських установках, станціях централізованого теплопостачання і на великих електростанціях і ТЕЦ. Зокрема, у великих ТЕЦ споживається 3,4 тис. ТДж (240 тис. т), у малих – 3,5 тис. ТДж (250 тис. т). У системах централізованого теплопостачання для виробництва теплової енергії використовується 8,2 тис. ТДж (585 тис. т) соломи.

У майбутньому з розвитком і здешевленням відповідних технологій солома також може застосовуватися для виробництва рідких біопалив, відновлюваних газів, а також різноманітних біоматеріалів і продуктів.

Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.


Пс 2.4 кг соломи заміняє 1 куб газу. Україна виробляє 90 млн тонн соломи в рік. Україна теж може використовати 14-20% соломи для енергетики
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:38

  Niro написав:Чомусь до 2019 року проблем не було та й електрика коштувала 0.9 до 100 кВт


раньше не было долгов, теперь половина бюджета на выплату долгов уходит. Производства позакрывались, единственный источник для выплаты этих долгов - тарифы для населения и налоги, других источников по сути нет. Такова цена траншей кредитов.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:енергетична криза


Світова енергетична криза глибшає. Спочатку не вистачало газу, а тепер ще й нафти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58925652

Энергетический кризис в Европе: почему расходы европейцев могут увеличиться этой зимой

https://ru.euronews.com/2021/10/06/eu-gas-prices

Теж вина Зеленського?
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:53

Ukrainian так. Все що відбувається з 2019 лежить на зебобіках. Вони узурпувати владу і поставили своїх людей без жодних кваліфікацій керівниками енергоатому, нафтогазу ітд. А вони забули двічі поспіль підготуватись до зими, а отримують зп ще більшу ніж всі попередники разом взяті. (Окрім того що своїм людям продають електрику, газ нижче собівартості).
А щодо кризи в Європі то їм дозволили добувати північний потік 2 через зеленського який звільнив наглядову раду і керівника нафтогазу всупереч реформах для оборудок з фірташом та ко. Після цього америка не захотіла псувати стосунки з Німеччиною заради дауна зелю, який працює проти інтересів країни. А як добудували трубу то вже хуйло вирішив дотиснути європу щоб дали допуск.
Якщо б зебобіки не творили ахінею, потік був би недобудований, газ був би по 250-350. Детальніше є у відео https://m.youtube.com/watch?v=dHFFykMBfxU
Востаннє редагувалось Niro в Пон 27 гру, 2021 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:59

Как ни печально, но похоже somilitark прав, США пропустили возможность остановить инфляцию, теперь у них осталься только один путь из кризиса - за счет роста инфляции
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:09

Цитрин
Ничего подобного, сворачивание антикризисной программы выкупа активов и последующее поднятие ставки затормозит инфляцию, никто разгонять еще большую инфляцию не станет, это очевидно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:35

  холява написав:
  Shaman написав:
скорей глобус в сову :mrgreen:



Я имел в виду , что если рухнет один из денежных элементов международной системы в Украине , то столько людей пострадает, в придачу ко всем бедам ,что свалятся на нас до мая месяца .
Как показывают мои личные наблюдения ,у них еще много вариантов .

Вы понимаете о ком я говорю, ???
Вы угадали , эта личность не может сосредоточится на разговоре и все время смотрит куда то в лево поверх лиц .

відключать від Visa?
пан перепутав із північним сусідом
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:38

  somilitark написав:
  Zebra написав:Для бюдженых организаций газ по 16+ грн, скорее всего населению в 2022 тоже по 16 грн сделают годовой тариф, выше врятли решатся, потому что 20+ грн это досрочные выборы.

Ставлю, що зроблять газ населенню максимум по 12.
Це буде плюс до 50% до існуючих цін.
Візьмуть можливо щось по реверсу, плюс зрідженого з хорватського термінала підтягнуть через Угорщину. Плюс наш дешевий видобуток і десь в 12 впишуться.
Можливо буде і 11, чи 11.50.
Я гадаю, що десь між 11 чи 12 грн. за куб, приблизно така буде ціна для населення в новому опалювальному сезоні.
Електроенергія скоріш за все буде мінімум по 2 грн населенню, я думав, що вони на цей опалювальний сезон піднімуть до 2-х гривень, а вони знизили з 1.68 до 1.44, Л-логіка)))

думаю, що десь аж в маю місяцю будуть піднімати, а до того часу хіба в березні може бути курс 28, так як ФРС там щось підніме в себе на 0.25%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 02:42

  Цитрин написав:
  ruvex написав:Можно электроэнергией помочь в самом то деле, блоки АЭС резервные у нас есть, технари здесь все просчитали.


не. С Shaman обсуждали, всё вроде задействовано. Разве что если новые энергоблоки будут достраивать и вводить в действие. Но в этом направлении похоже и конь не валялся.

Довольно перспективным вложением в этом направлении станет обращение касты жрецов к шаманам за попутным ветром для зеленой энергетики или для вызова дождей для будущего урожая.
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