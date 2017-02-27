Василь-Рівне написав:Ок я тут всіх зрозумів - нічого робити не потрібно - платити по 70 грн за газ і нічого не робити, бо якось воно таки буде бо ще ніколи так не було щоб якось воно не було.
на данном этапе увеличение внутренней добычи + снижение потерь даст эффект и быстрее, и более гарантированно, чем ветряки. Мы не имеем сейчас права выкинуть миллиарды на прожекты, окупаемость которых за горизонтом.
Нині солома головно використовується як паливо в індивідуальних фермерських установках, станціях централізованого теплопостачання і на великих електростанціях і ТЕЦ. Зокрема, у великих ТЕЦ споживається 3,4 тис. ТДж (240 тис. т), у малих – 3,5 тис. ТДж (250 тис. т). У системах централізованого теплопостачання для виробництва теплової енергії використовується 8,2 тис. ТДж (585 тис. т) соломи.
У майбутньому з розвитком і здешевленням відповідних технологій солома також може застосовуватися для виробництва рідких біопалив, відновлюваних газів, а також різноманітних біоматеріалів і продуктів.
Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
Пс 2.4 кг соломи заміняє 1 куб газу. Україна виробляє 90 млн тонн соломи в рік. Україна теж може використовати 14-20% соломи для енергетики
Niro написав:Чомусь до 2019 року проблем не було та й електрика коштувала 0.9 до 100 кВт
раньше не было долгов, теперь половина бюджета на выплату долгов уходит. Производства позакрывались, единственный источник для выплаты этих долгов - тарифы для населения и налоги, других источников по сути нет. Такова цена траншей кредитов.
Ukrainian так. Все що відбувається з 2019 лежить на зебобіках. Вони узурпувати владу і поставили своїх людей без жодних кваліфікацій керівниками енергоатому, нафтогазу ітд. А вони забули двічі поспіль підготуватись до зими, а отримують зп ще більшу ніж всі попередники разом взяті. (Окрім того що своїм людям продають електрику, газ нижче собівартості). А щодо кризи в Європі то їм дозволили добувати північний потік 2 через зеленського який звільнив наглядову раду і керівника нафтогазу всупереч реформах для оборудок з фірташом та ко. Після цього америка не захотіла псувати стосунки з Німеччиною заради дауна зелю, який працює проти інтересів країни. А як добудували трубу то вже хуйло вирішив дотиснути європу щоб дали допуск. Якщо б зебобіки не творили ахінею, потік був би недобудований, газ був би по 250-350. Детальніше є у відео https://m.youtube.com/watch?v=dHFFykMBfxU
Востаннє редагувалось Niro в Пон 27 гру, 2021 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Я имел в виду , что если рухнет один из денежных элементов международной системы в Украине , то столько людей пострадает, в придачу ко всем бедам ,что свалятся на нас до мая месяца . Как показывают мои личные наблюдения ,у них еще много вариантов .
Вы понимаете о ком я говорю, ??? Вы угадали , эта личность не может сосредоточится на разговоре и все время смотрит куда то в лево поверх лиц .
відключать від Visa? пан перепутав із північним сусідом
Zebra написав:Для бюдженых организаций газ по 16+ грн, скорее всего населению в 2022 тоже по 16 грн сделают годовой тариф, выше врятли решатся, потому что 20+ грн это досрочные выборы.
Ставлю, що зроблять газ населенню максимум по 12. Це буде плюс до 50% до існуючих цін. Візьмуть можливо щось по реверсу, плюс зрідженого з хорватського термінала підтягнуть через Угорщину. Плюс наш дешевий видобуток і десь в 12 впишуться. Можливо буде і 11, чи 11.50. Я гадаю, що десь між 11 чи 12 грн. за куб, приблизно така буде ціна для населення в новому опалювальному сезоні. Електроенергія скоріш за все буде мінімум по 2 грн населенню, я думав, що вони на цей опалювальний сезон піднімуть до 2-х гривень, а вони знизили з 1.68 до 1.44, Л-логіка)))
думаю, що десь аж в маю місяцю будуть піднімати, а до того часу хіба в березні може бути курс 28, так як ФРС там щось підніме в себе на 0.25%