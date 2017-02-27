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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8752875387548755>

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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 56
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6
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Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:23

  change_pm написав:А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...

Замануха, як позакривають АЕС та вугільні ТЕС так русскіє їм одразу ціни піднімуть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:52

  Сибарит написав:Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники


проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.

Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ? Думал это по одной позиции такая ситуация сложилась, но нет - проверил, по другим товарам такая-же ситуация - минимальная цена в долларах в украинских инет магазинах ровно в 2 раза выше, чем в инет магазинах Европы, США и РФ. Обидно.

Хотел заказать дешевле в инет магазине UK, но там почему-то не хотят делать доставку в Украину. В Польшу, Чехию - пожалуйста, а к нам не хотят. Почему? Очевидно тоже какие-то искусственные проблемы с логистикой.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:29

  Цитрин написав:
  Сибарит написав:Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники


проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.

Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ? Думал это по одной позиции такая ситуация сложилась, но нет - проверил, по другим товарам такая-же ситуация - минимальная цена в долларах в украинских инет магазинах ровно в 2 раза выше, чем в инет магазинах Европы, США и РФ. Обидно.

Хотел заказать дешевле в инет магазине UK, но там почему-то не хотят делать доставку в Украину. В Польшу, Чехию - пожалуйста, а к нам не хотят. Почему? Очевидно тоже какие-то искусственные проблемы с логистикой.

1. Давайте поподробней: склады с каким товаром и какой фирмы Вы инспектировали ?
2. Приведите пример электроники (дороже 100 баксов), которая в РФ стоит в 2 раза дешевле.
3. С радостью доставят. Вы просто не готовы пошлину платить.
Ну и коль пошел такой оффтоп - интересный канал, на мой взгляд https://www.youtube.com/c/i_am_americanec
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:41

  Цитрин написав:проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег


Масштаб проблем с логистикой уменьшается так же быстро, как и формировался. По мере замедления Китая, которое началось осенью и, с высокой вероятностью, продолжится весь следующий год, проблема вовсе сойдет на нет. Эмиссия ФРС - тоже на убыль с ноября

Зображення

  Цитрин написав:Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ?


Посмотрите т.н. индекс айфона - цена плюс-минус одинаковая по всему миру. Возможно, вы искали что-то неликвидное, что крупные иностранные интернет-магазины имеют возможность сильно уценивать
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поведаю ситуацию по ветрякам.

Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.

3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:03

  kopetanAmeriga написав:Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.

3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.

А что-же они так? Денег немцам девать некуда? Или глупые просто?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sailed
Все проще: они устанавливают вместо них мощнее
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:09

  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:
  kluychkooleg написав:А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".


Чужой против Хищника.
Традиционно курс падает до 25 декабря, когда народ гребет подарки и товары по новогодним скидкам, а потом с 25-26-го растет, когда продаваны конвертят выручку в валюту.
Вечерний МБ дохромал до отметки 26,5450.
Завтра опять будет интересно, не переключайтесь!

Сьогодні вже кінець 27 грудня! Де традиційний ріст, який ви нам обіцяли?! Щось з продаванами не так?
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:19

  Игорь написав:2. Приведите пример электроники (дороже 100 баксов), которая в РФ стоит в 2 раза дешевле.


Для примера:
1) инет магазин UK:
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-4-model-b
Цена за 2GB модель: 48.54 USD

2) инет магазин UA:
https://miniboard.com.ua/boards/854-ras ... _4-2gb_ram
Цена за 2GB модель: 3 495 UAH (128.49 USD)

Если думаете, что это самый дорогой вариант - попробуйте найти дешевле.


  Игорь написав:3. С радостью доставят. Вы просто не готовы пошлину платить.


В примере Выше пошлина не нужна, т.к. цена меньше 150 евро. Для более дорогих товаров я готов заплатить пошлину, но продавцы не хотят отправлять товары к нам в страну. А ситуация с ценами - точно такая-же. Цены в Европе и США в два раза дешевле и кто там живет покупают по этой цене, не платя никакой пошлины. А у нас в 2-3 раза дороже.
Цитрин
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