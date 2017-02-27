Додано: Пон 27 гру, 2021 14:52

Сибарит написав: Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники

проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ? Думал это по одной позиции такая ситуация сложилась, но нет - проверил, по другим товарам такая-же ситуация - минимальная цена в долларах в украинских инет магазинах ровно в 2 раза выше, чем в инет магазинах Европы, США и РФ. Обидно.Хотел заказать дешевле в инет магазине UK, но там почему-то не хотят делать доставку в Украину. В Польшу, Чехию - пожалуйста, а к нам не хотят. Почему? Очевидно тоже какие-то искусственные проблемы с логистикой.