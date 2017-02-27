Додано: Пон 27 гру, 2021 17:50

kopetanAmeriga написав: Поведаю ситуацию по ветрякам.



Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.



3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти. Поведаю ситуацию по ветрякам.Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.

Все это замечательно, но есть несколько моментов:1) немцы не дураки и считать хорошо умеют-скорее всего подходит время ремонтов этих "ловцов ветра" и дешевле поставить новый, более эффективный, чем перетряхивать старьё;2) доставка-сборка фиговины такого размера влетит в копеечку, никак не меньшую, чем для нового агрегата;3) где попало его не поставишь, нужно очень ветряное место, а у нас с этим не фонтан;к тому же очень желательно наличие в этих местах действующих сетей с достаточной пропускной способностью, иначе постройка новых-а это дорого и долго;4) сейчас в Украине подключение новых объектов к ЗТ мягко говоря не приветствуется+ нередки случаи задержки выплат уже подключенным; некоторые собственники обращаются в суды; фон как бы не способствует...5) для таких источников ээ нужны балансирующие мощности, а у нас вы знаете как обстоят дела с углем и газом.