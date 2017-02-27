Цитрин написав:проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.
Я не знаю, о каких складах и о каких магазинах идет речь. Я писал о конкретной отрасли, которая, кстати, является основой логистики в США. Да площадки производителей завалены готовыми грузовиками (для которых хватило остальных деталей), которые стоят без блоков управления. Это не проблема дефицита контейнеров. Логистика тут вполне решается парой авиарейсов, что вполне оправдано по цене, учитывая масштабы проблемы. Заодно и авиаперевозчиков можно поддержать во время карантинного кризиса. И да, финансовые власти США не настолько глупы, чтобы стимулировать местное производство, отсекая его от источников комплектующих.
Если говорить о глобальных истоках проблемы, можно отметить неуемное потребление электроники там, где без нее можно обойтись. Производителям выгодно штамповать многомиллионными тиражами ширпотреб, а не блоки для серьезной техники значительно меньшими тиражами. Да и в самой этой технике электроники уже значительно больше, чем нужно.
Сибарит написав:Производителям выгодно штамповать многомиллионными тиражами ширпотреб, а не блоки для серьезной техники значительно меньшими тиражами. Да и в самой этой технике электроники уже значительно больше, чем нужно.
я заметил обратную тенденцию. Когда на китайских площадках появляются серьезные и востребованные продукты, у них в скором времени возникают проблемы с доставкой микросхем. А когда появляются продукты дешевого и некачественного ширпотреба, наоборот никаких проблем с комплектующими нет, даже если они довольно дефицитные. И если есть спрос, то их производство начинает расти как грибы после дождя, отсюда куча некачественного хлама.
Неоднократно такую тенденцию замечал. Вероятно есть какой-то мягкий наднациональный контроль какую электронику можно выпускать, а какую нельзя. И если ктото начинает выпускать то, что нельзя, у него быстро возникают проблемы с нехваткой микросхем и производство сворачивается.
Тоесть судя по всему есть какой-то наднациональный контроль за логистикой, который работает одинаково везде - в США, в Европе, в РФ и в Китае.
Zebra написав:Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.
Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...
А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...
У немцев своя стратегия, и стоит думать не куда она заведет Германию, а куда отсутствие стратегии, и бесплановое мытарство заведет Украину. Видимо местные миллионеры не спроста задумались о цене за газ, падением собственной добычи на гос. уровне придется ответить из собственной, личной заначки, откармливая МВФ, вместо планового поднятия собственной экономики с гораздо меньшими потерями из того же собственного кармана.
kopetanAmeriga написав:Поведаю ситуацию по ветрякам.
Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.
3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.
Все это замечательно, но есть несколько моментов: 1) немцы не дураки и считать хорошо умеют-скорее всего подходит время ремонтов этих "ловцов ветра" и дешевле поставить новый, более эффективный, чем перетряхивать старьё; 2) доставка-сборка фиговины такого размера влетит в копеечку, никак не меньшую, чем для нового агрегата; 3) где попало его не поставишь, нужно очень ветряное место, а у нас с этим не фонтан; к тому же очень желательно наличие в этих местах действующих сетей с достаточной пропускной способностью, иначе постройка новых-а это дорого и долго; 4) сейчас в Украине подключение новых объектов к ЗТ мягко говоря не приветствуется+ нередки случаи задержки выплат уже подключенным; некоторые собственники обращаются в суды; фон как бы не способствует... 5) для таких источников ээ нужны балансирующие мощности, а у нас вы знаете как обстоят дела с углем и газом.