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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8754875587568757>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 61
Гривня
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Долар
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:43

  Цитрин написав:
Украина: 77042 UAH / 2832.42 USD

Ясно прослеживается, что у нас цены в долларах на электронику в 2 раза выше. Непонятно почему.

там же ясно видно, что цена без доставки несущественно отличается.
То есть, это цена в Европе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:32

  ruvex написав:У немцев своя стратегия, и стоит думать не куда она заведет Германию, а куда отсутствие стратегии, и бесплановое мытарство заведет Украину.
  drevlyanin написав:1) немцы не дураки и считать хорошо умеют-скорее всего подходит время ремонтов этих "ловцов ветра" и дешевле поставить новый, более эффективный, чем перетряхивать старьё


С недавних пор на ветке модно представлять немцев в образе клинических идиотов. А о том, что это мы у них просим деньги, а не они у нас - забывать

  flyman написав:так в нас #путєннападет, тому ризик більший


Это тоже закладывается в риски, но влияют и финансовые факторы. Минимальные уровни стоимости CDS в 2021-м, о которых я говорил выше, пришлись на весну, когда, как помнишь, возможность нападения уже поднималась
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:37

завтра есть аукцион?


есть
UAH: 3 міс, 6 міс, 1
рік, 1,5 роки, 2 роки,
3 роки, 5 років
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:58

  Цитрин написав:вот пример электроники дороже:

США: 1299.95 USD

Европа: 1179.00 EUR / 1332.27 USD

РФ: 98000 RUB / 1333.51 USD

Украина: 77042 UAH / 2832.42 USD

Ясно прослеживается, что у нас цены в долларах на электронику в 2 раза выше. Непонятно почему.

Ясно, як божий день!

"Осень кушіть хочєтьсі"...

зі. якщо хтось зі старожилів пам"ятає...

якийсь форумчанін років 10 тому розповідав, що він краще продасть "одну дорогу пачку масла у сєлі, ніж 2-3-4 дешевих"...

то чому ви думаєте, шо по іншому товару інший підхід?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:17

  zРадио написав:
С недавних пор на ветке модно представлять немцев в образе клинических идиотов. А о том, что это мы у них просим деньги, а не они у нас - забывать


Знову якась цинічна маніпуляція у вигляді навкоголо одні вороги, одна расея маладець, пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати. Здатні, рівень життя вже не відрізняється від бензоколонки, яка при населенні 2% від світового, має 40% світових ресурсів, а живе вже гірше ніж пошматована агресором жертва. Парадокс, але факт якісного управління державою не викликає ні в кого сумнівів, також в нас нормальна і прибуткова банківська система, рівень не працюючих кредитів постійно знижується, а у бензоколонки справжній жах коїться в БС.
Якщо німці зробили безглузду зупинку атомних станцій, то це дійсно дурня, в нас є форумчани які адекватно без темників і методичок дивляться на речі, у нас вільна країна і ми називаємо речі власними іменами, в нас немає кдб якє фільтрує все і тримає усіх в страхах.
Що конкретно ми і у кого просимо?
Що це за рівень? Для першачків прикольчики чи кисельов це на коліні написав?
Нам інколи по чайній ложці виділяє гроші Євроспільнота у вигляді довгих відносно дешевих кредитів, при чому тут Німеччина?
Якщо ми виходимо на світовий ринок боргових зобов'язань, то наш борг купують усі охочі по ринкових ставках.
До чого ці вкиди на вентилятор? Цитринам забити баки чи Хсенонам?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:30

somilitark

Остановите этот словесный понос - расея, методички, враги, пропаганда, киселев, вентилятор...

... и все это в ответ на замечание об ошибочном образе немцев :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:39

zРадио
Не треба валяти дурачка.
Всі бачать методички по яким працює рашапропаганда, де відповідь на одне просте питання? Що ми просимо у Німеччини і в якій формі?
Відповіді немає, є туповатий перехід на особистості, все як ольгіно робить, нічого нового під місяцем(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:45

  somilitark написав:zРадио
Не треба валяти дурачка.
Всі бачать методички по яким працює рашапропаганда, де відповідь на одне просте питання? Що ми просимо у Німеччини і в якій формі?
Відповіді немає, є туповатий перехід на особистості, все як ольгіно робить, нічого нового під місяцем(((


Вы всех своих оппонентов пытаетесь обмазать дерьмом. И еще смеете заикаться о переходе на личности? Текст свой для начала перечитайте - сколько там клише, обвинений и хамства. Не говоря уже об отвлечении фокуса и лютом оффтопе.

Если бы у вас был хотя бы один вопрос по сути ко мне, я бы на него ответил. Проделаете над собой усилие, чтобы задать его в корректной форме, за мной не заржавеет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:50

  zРадио написав: задать его в корректной и уважительной форме, за мной не заржавеет

Для особо обдарованих ще раз повторю, в якій формі ми просимо гроші в Німеччини?
І як давно нам давала просто так гроші Німеччина, пару лямів євро у вигладі списаних 15-ти річних Ніссанів прикордонній охороні не рахується(((
Чи читати пропагандист не вміє, тільки строчить по методичкам, тільки хардрок(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54

somilitark

Еще раз без последнего предложения с оскорблением, и я вам отвечу
zРадио
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