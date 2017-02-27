Додано: Пон 27 гру, 2021 23:17

zРадио написав:

С недавних пор на ветке модно представлять немцев в образе клинических идиотов. А о том, что это мы у них просим деньги, а не они у нас - забывать



С недавних пор на ветке модно представлять немцев в образе клинических идиотов. А о том, что это мы у них просим деньги, а не они у нас - забывать

Знову якась цинічна маніпуляція у вигляді навкоголо одні вороги, одна расея маладець, пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати. Здатні, рівень життя вже не відрізняється від бензоколонки, яка при населенні 2% від світового, має 40% світових ресурсів, а живе вже гірше ніж пошматована агресором жертва. Парадокс, але факт якісного управління державою не викликає ні в кого сумнівів, також в нас нормальна і прибуткова банківська система, рівень не працюючих кредитів постійно знижується, а у бензоколонки справжній жах коїться в БС.Якщо німці зробили безглузду зупинку атомних станцій, то це дійсно дурня, в нас є форумчани які адекватно без темників і методичок дивляться на речі, у нас вільна країна і ми називаємо речі власними іменами, в нас немає кдб якє фільтрує все і тримає усіх в страхах.Що конкретно ми і у кого просимо?Що це за рівень? Для першачків прикольчики чи кисельов це на коліні написав?Нам інколи по чайній ложці виділяє гроші Євроспільнота у вигляді довгих відносно дешевих кредитів, при чому тут Німеччина?Якщо ми виходимо на світовий ринок боргових зобов'язань, то наш борг купують усі охочі по ринкових ставках.До чого ці вкиди на вентилятор? Цитринам забити баки чи Хсенонам?