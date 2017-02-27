по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в украинской национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.
В Фонде рассказали, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте – их перечисляют в гривну по официальному курсу Национального банка на день начала процедуры вывода финучреждения с рынка.
При этом вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда составляют не более 200 тыс грн, а значит – полностью подпадают под его гарантии. Общий объем этих вкладов – 243,7 млрд грн.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.12.2021................27,2318 Курс практически не изменился.
МКГ*............7.1840............7.1993...........+0.21% Изменение за 2 сессии, т.к. в пятницу почти весь мир, включая США, отдыхал и индекс доллара не считался.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, чуть постояли в раздумьях и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4.5 копейки. За 15 минут до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на копейку. В мире доллар сохраняет относительную стабильность с конца прошлой недели. Справочный курс встретили котировками 27.1950 - 27.2150, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах не изменились. Огромные расходы казначейства, умеренное сокращение объема тендерных сертификатов и тендерный рефинанс были компенсированы превысившим расходы казначейства ростом объема суточных сертификатов и обналичкой.
В четверг объем МБ вырос с 607.4 до 644.8 млн. Чистый спрос составил 639.8 млн. Клиентские обороты выросли значительнее и превысили объем МБ. Спрос слегка превышал предложение за счет форвардных покупок. По оперативным сделкам предложение уверенно доминировало.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.