Додано: Вів 28 гру, 2021 12:29

Цитрин написав: Украина : 77042 UAH / 2832.42 USD



Ясно прослеживается, что у нас цены в долларах на электронику в 2 раза выше. Непонятно почему. : 77042 UAH / 2832.42 USDЯсно прослеживается, что у нас цены в долларах на электронику в 2 раза выше. Непонятно почему.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0028.12.2021................Курс практически не изменился.МКГ*............7.1840............7.1993...........Изменение за 2 сессии, т.к. в пятницу почти весь мир, включая США, отдыхал и индекс доллара не считался.Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, чуть постояли в раздумьях и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4.5 копейки. За 15 минут до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на копейку.В мире доллар сохраняет относительную стабильность с конца прошлой недели.Справочный курс встретили котировками 27.1950 - 27.2150, что на 3.5 копейки ниже открытия.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах не изменились. Огромные расходы казначейства, умеренное сокращение объема тендерных сертификатов и тендерный рефинанс были компенсированы превысившим расходы казначейства ростом объема суточных сертификатов и обналичкой.В четверг объем МБ вырос с 607.4 до 644.8 млн. Чистый спрос составил 639.8 млн. Клиентские обороты выросли значительнее и превысили объем МБ. Спрос слегка превышал предложение за счет форвардных покупок. По оперативным сделкам предложение уверенно доминировало.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Никогда этим товаром не интересовался, но беглый поиск в гугле, пока жду публикацию справочного курса, выдал цену 54К. Дороже, но в 2 раза не получается.