RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 68
Гривня
10%
7
Долар
57%
39
Євро
4%
3
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
3
Нерухомість
10%
7
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в украинской национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.

В Фонде рассказали, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте – их перечисляют в гривну по официальному курсу Национального банка на день начала процедуры вывода финучреждения с рынка.

При этом вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда составляют не более 200 тыс грн, а значит – полностью подпадают под его гарантии. Общий объем этих вкладов – 243,7 млрд грн.
топливо для девала напечатано и ждёт.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9866
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1728 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.12.2021................27,2318
Курс практически не изменился.

МКГ*............7.1840............7.1993...........+0.21%
Изменение за 2 сессии, т.к. в пятницу почти весь мир, включая США, отдыхал и индекс доллара не считался.

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, чуть постояли в раздумьях и уверенно пошли вниз. За час опустились на 4.5 копейки. За 15 минут до полудня попытались приподняться на полкопейки, но сразу же опустились на копейку.
В мире доллар сохраняет относительную стабильность с конца прошлой недели.
Справочный курс встретили котировками 27.1950 - 27.2150, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах не изменились. Огромные расходы казначейства, умеренное сокращение объема тендерных сертификатов и тендерный рефинанс были компенсированы превысившим расходы казначейства ростом объема суточных сертификатов и обналичкой.

В четверг объем МБ вырос с 607.4 до 644.8 млн. Чистый спрос составил 639.8 млн. Клиентские обороты выросли значительнее и превысили объем МБ. Спрос слегка превышал предложение за счет форвардных покупок. По оперативным сделкам предложение уверенно доминировало.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Цитрин написав:Украина: 77042 UAH / 2832.42 USD

Ясно прослеживается, что у нас цены в долларах на электронику в 2 раза выше. Непонятно почему.

Никогда этим товаром не интересовался, но беглый поиск в гугле, пока жду публикацию справочного курса, выдал цену 54К. Дороже, но в 2 раза не получается.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5025 раз.
Подякували: 15170 раз.
 
Профіль
38
20
28
2
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:32

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.15-27.22
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.55-30.65
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1250-1.1280

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:Ви особисто мабуть уже назавжди відмовились від росгазу?

Ну, принаймні, я зробив перший крок - купив свій концептуальний)) в НЕгазифікованій новобудові! :lol: :mrgreen:
  drevlyanin написав:А хто повинен за вас те зробити....
95 квартал?

Так))
73% голосували ж за покращення :mrgreen:
Бо другий раз - їм шансу вже не дадуть ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2332
З нами з: 18.03.21
Подякував: 72 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8749875087518752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2916, 2917, 2918
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29173 16969036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 12:20
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7907 16249811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1331 4899476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:24
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.