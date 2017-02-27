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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8747874887498750

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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 69
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Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:29

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:
  75stasstas75 написав:kluychkooleg
Кому как, недавно в Киеве за 500 евро мужику голову проломили, так что...


Ну не в обменке же.
Берешь авоську, туда батон, бутылку кефира и 50 тыс. долларов в мусорном пакете :)


вот абсолютно в таком виде один 3й помощник капитана ходил в агентство Трансфлот и получал зарплату для судна в середине 80-х (денег как правило было 18-20к фублей, за две Волги вполне хватало),
я по 150-200 тыс возил в плацкарте зарплату людям, когда ещё черным налом везде платили, доллар 5,05 сумма приличная тогда была, несколько годовых зарплат с премиями...[/quote]


я во время 5,05 гривну камазами возил, 15 тонн влазит, правда колёса горят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Долярчик , был сегодня в Львове .
Очень гостеприимные курсы 26.20-27.80.

В одной обменке увидел 26.80 -27.50
Это все вокруг Ж Д вокзала .
Аэропорт - "презерватив" за рулем ебурла Лачетти предложил довезти из аэропорта до ЖД вокзала за 500 гривен.
Цыгане на 16 автобусе везли полунедвижимое тело на вокзал .
" Индеец " , за рулем коляски пел жалобную песню про маму .....
Транспортный коллапс .....

Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )
Вы поумнее ......или я раздражен городом

.......я так понял
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