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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:29
prodigy написав: kluychkooleg написав: 75stasstas75 написав:kluychkooleg
Кому как, недавно в Киеве за 500 евро мужику голову проломили, так что...
Ну не в обменке же.
Берешь авоську, туда батон, бутылку кефира и 50 тыс. долларов в мусорном пакете
вот абсолютно в таком виде один 3й помощник капитана ходил в агентство Трансфлот и получал зарплату для судна в середине 80-х (денег как правило было 18-20к фублей, за две Волги вполне хватало),
я по 150-200 тыс возил в плацкарте зарплату людям, когда ещё черным налом везде платили, доллар 5,05 сумма приличная тогда была, несколько годовых зарплат с премиями...[/quote]
я во время 5,05 гривну камазами возил, 15 тонн влазит, правда колёса горят...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:27
Здравствуйте .
Долярчик , был сегодня в Львове .
Очень гостеприимные курсы 26.20-27.80.
В одной обменке увидел 26.80 -27.50
Это все вокруг Ж Д вокзала .
Аэропорт - "презерватив" за рулем ебурла Лачетти предложил довезти из аэропорта до ЖД вокзала за 500 гривен.
Цыгане на 16 автобусе везли полунедвижимое тело на вокзал .
" Индеец " , за рулем коляски пел жалобную песню про маму .....
Транспортный коллапс .....
Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )
Вы поумнее ......или я раздражен городом
.......я так понял
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