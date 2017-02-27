Ukrainian написав: Потрібно як багаті даки переводити частину об’єктів на солому, 2.4 кг соломи це 1 метр куб газу. 24 млн тонн соломи це 10 млрд куб газу, щорічно в Україні вироблється 80-90 млн тонн соломи.
И все бы ничего и можно было сразу переходить к передовым технологиям - кизякам, вместо ядерного топлива, но тут снова - с поголовьем КРС, как с населением - проблема рисуется.
Ти кізяк від соломи відрізнити зможеш?
ruvex, наш колежан Украініан тіпа пише з Канандосів, хоча походу з кацапстана...
Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
Данцям не западло соломою а гордим украм западло. Краще купити газ у рашки.
somilitark написав:Ну ми ж тут про курс говоримо, трохи здорового цинізма не завадить...тобто я маю на увазі той факт, що вангувати рокету може тільки той, хто чекає асвабадителєй з рашасовка. Економічних передумов девала немає, буде знову НБУ викупати і боротися з ревальвацією. Ну а вже приблизно в травні буде зрозуміло що там з газом, але мій прогноз, що ціни впадуть до 500 у.о. за 1000 кубів. Нічого критичного не станеться, просто прийдеться населенню десь на 30-40-50% підняти ціни на блакитне паливо. Ринок. Нічого не вдієш, суворий і цинічний ринок. Все як вимагає від нас дядя Сем у вигляді МВФ.
В нас немає ринку, ні газу ні інших ресурсів, у тому числі фінансового і це не тільки тому, що вільний ринок залежить від кон'юнктури ринку, а не від вимог Дядька Сема, самі утвердилися увійшовши з собою в суперечність. Немає ринку, як немає фізичного реверсу газу реальною трубою.
В кабину камаза точно поместится Не обижайтесь, я это не со зла. Фраза, действительно, заставляет улыбнуться при прочтении. Думаю не только меня, а большинство людей кроме, возможно, сотрудников монетного двора
по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.
а сколько денег в других активах, в крипте, сейфах, матрасах? не сильно похоже на зубожиння.
ruvex написав:Это не поможет в очередной раз, покупательская способность уже на критическом уровне.
или вы имели в виду на критически высоком уровне? Смотрю цены на подземные паркинги и тихо офигеваю. 15-20-30куе за кусочек асфальта в подвале. Когда то фара стоила как квартира, сейчас фара плюс паркинг стоит как квартира...
В кабину камаза точно поместится Не обижайтесь, я это не со зла. Фраза, действительно, заставляет улыбнуться при прочтении. Думаю не только меня, а большинство людей кроме, возможно, сотрудников монетного двора
Камазами сейчас разве что зерно с перегрузом возят. Котируются на уровне жигулей.
somilitark написав:Добрий день усім. А що з курсом долара? Де та цілюща новорічна рокета? Де той вал гривні із бюджета який підкине курс хоча б до 28, чи 27.5? А то молоді учні місяцями дуже чекали новорічного стрибка, залишилось три дні, а НБУ вже знову вийшов з порохотягом, знову падлюка гребе валюту, ну дай курсу хоч трохи подихати, не спасай рокетчиків, вони ж так чекають рокету, дай вже їй впасти і гепнутись об землю)))
Еще не вечер, впереди трудные времена, енергокрыза.