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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752>

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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 69
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Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:06

15 млрдов ( овгз наколедовали )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:08

  Ukrainian написав:
  ruvex написав:
  Ukrainian написав: Потрібно як багаті даки переводити частину об’єктів на солому, 2.4 кг соломи це 1 метр куб газу. 24 млн тонн соломи це 10 млрд куб газу, щорічно в Україні вироблється 80-90 млн тонн соломи.

И все бы ничего и можно было сразу переходить к передовым технологиям - кизякам, вместо ядерного топлива, но тут снова - с поголовьем КРС, как с населением - проблема рисуется.


Ти кізяк від соломи відрізнити зможеш? :lol:

ruvex, наш колежан Украініан тіпа пише з Канандосів, хоча походу з кацапстана...

тіпа, солома, хвалома... нашо вам гідророзрив пласта, 3д сейсміка, АЕСочки нові...

топіть кизяками...

ТОПИ КИЗЯКАМИ і СОЛОМОЮ в СЕБЕ в кацапії, чи якщо дійсно канандос, топи собі соломою в Альберті і закрий видобуток нафти і газу в себе!!!

Умнік знайшовсі :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:11

  change_pm написав:Вечір окуїтельних історій на гілці...


Деньги камазами возил,
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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:СОЛОМОЮ

Будь чемним.

Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.

Данцям не западло соломою а гордим украм западло. Краще купити газ у рашки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:24

  zРадио написав:
  change_pm написав:Вечір окуїтельних історій на гілці...


Деньги камазами возил,
В золотой унитаз какал,
Страусов деликатесами кормил...
Вернулся из форума в реальность и заплакал

та брешут все...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29

  somilitark написав:Ну ми ж тут про курс говоримо, трохи здорового цинізма не завадить...тобто я маю на увазі той факт, що вангувати рокету може тільки той, хто чекає асвабадителєй з рашасовка.
Економічних передумов девала немає, буде знову НБУ викупати і боротися з ревальвацією.
Ну а вже приблизно в травні буде зрозуміло що там з газом, але мій прогноз, що ціни впадуть до 500 у.о. за 1000 кубів. Нічого критичного не станеться, просто прийдеться населенню десь на 30-40-50% підняти ціни на блакитне паливо.
Ринок. Нічого не вдієш, суворий і цинічний ринок. Все як вимагає від нас дядя Сем у вигляді МВФ.

В нас немає ринку, ні газу ні інших ресурсів, у тому числі фінансового і це не тільки тому, що вільний ринок залежить від кон'юнктури ринку, а не від вимог Дядька Сема, самі утвердилися увійшовши з собою в суперечність.
Немає ринку, як немає фізичного реверсу газу реальною трубою.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29

  edvardd написав:та брешут все...


В кабину камаза точно поместится :) Не обижайтесь, я это не со зла. Фраза, действительно, заставляет улыбнуться при прочтении. Думаю не только меня, а большинство людей кроме, возможно, сотрудников монетного двора
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:32

  vitaliian написав:
по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.

а сколько денег в других активах, в крипте, сейфах, матрасах? не сильно похоже на зубожиння.
  ruvex написав:Это не поможет в очередной раз, покупательская способность уже на критическом уровне.
или вы имели в виду на критически высоком уровне? Смотрю цены на подземные паркинги и тихо офигеваю. 15-20-30куе за кусочек асфальта в подвале. Когда то фара стоила как квартира, сейчас фара плюс паркинг стоит как квартира...

Напевно, ноги ростуть звідси:
В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень?
Так не виходячи з Києва можна всяке собі навигадувати, але поки що є інші регіони, але вірно - Київ буде триматися найдовше.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 28 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:34

  zРадио написав:
  edvardd написав:та брешут все...


В кабину камаза точно поместится :) Не обижайтесь, я это не со зла. Фраза, действительно, заставляет улыбнуться при прочтении. Думаю не только меня, а большинство людей кроме, возможно, сотрудников монетного двора

Камазами сейчас разве что зерно с перегрузом возят. Котируются на уровне жигулей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:32

  somilitark написав:Добрий день усім.
А що з курсом долара?
Де та цілюща новорічна рокета?
Де той вал гривні із бюджета який підкине курс хоча б до 28, чи 27.5?
А то молоді учні місяцями дуже чекали новорічного стрибка, залишилось три дні, а НБУ вже знову вийшов з порохотягом, знову падлюка гребе валюту, ну дай курсу хоч трохи подихати, не спасай рокетчиків, вони ж так чекають рокету, дай вже їй впасти і гепнутись об землю)))

Еще не вечер, впереди трудные времена, енергокрыза.
Proofy
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