RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 69
Гривня
10%
7
Долар
58%
40
Євро
4%
3
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
3
Нерухомість
10%
7
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:46

Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 26.06.21
Подякував: 141 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:12

27.03-27.06/27.11-27.15
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11450
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4288 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8749875087518752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2919, 2920, 2921
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29200 16972408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 06:23
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 135, 136, 137
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1360 4900301
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 гру, 2021 16:48
Вкладчик1234
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7907 16250196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.