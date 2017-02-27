та брешут все...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:24
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29
В нас немає ринку, ні газу ні інших ресурсів, у тому числі фінансового і це не тільки тому, що вільний ринок залежить від кон'юнктури ринку, а не від вимог Дядька Сема, самі утвердилися увійшовши з собою в суперечність.
Немає ринку, як немає фізичного реверсу газу реальною трубою.
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:32
Напевно, ноги ростуть звідси:
В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень?
Так не виходячи з Києва можна всяке собі навигадувати, але поки що є інші регіони, але вірно - Київ буде триматися найдовше.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 28 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:34
Камазами сейчас разве что зерно с перегрузом возят. Котируются на уровне жигулей.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:32
Еще не вечер, впереди трудные времена, енергокрыза.
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:47
Доволі низько у порівнянні із банками. Видно особливого попиту на валюту не має. Роздріб приймає заначки населення на погуляти, а опт їх "переварює".
Ф. 27,00-05/27,15-20
Вчора здав в Укргазі трохи по 27,15. Знаю, що більшість очікує росту. На даний момент я до таких не належу. Поясню
1) З початку року потрібно виплати зарплати та премії (потреба в гривні)
2) Підприємствам Потрібно оплатити за світло та газ (потреба в гривні, фактори Denka)
3) Частина газу яка продана по ринкових цінах і закладена у собівартість продукції продавалась зі сховищ. Цей приватний газ був закачаний дешево і ніхто не буде спішити "поповнювати запаси газу" саме зараз
4) Азоти Фірташа працюють. Так, так. Поставка газу на них - окрема тема. Це не ринковий газ.
5) Через те. що працюють азоти - будуть добрива. Але по ринковій ціні. За гривню. (потреба в гривні)
6) Фактори шановного Denka (продаж соняшника)
7) З нового року ріст інфляції повинен відновитись. Багато хто чекає першого січня щоб оновити цінники (потреба в гривні для тих хто буде купувати)
8/)Тишина на фронті через погодні умови та політичні торги
9)Потреба в додаткових 1,5 млрд м3 газу виникне не швидше лютого. Наші вміють відкладати все на потім, коли вже півень почне клювати.
10) Свята. Всі хто зможе - відправить виробництва на канікули до 14, щоб зекономити на комунальних витратах (зменшення активності)
апд. 11) Як виявилось бюджетний дерибан практично не вплинув на курс.
Це перше що спадає на думку.
Якщо зробити резюме, то очікую здорожчення гривні у січні із можливою девальвацією у лютому через те, що половина із переліченого може почати працювати у зворотну сторону саме у лютому. По цифрах це десь 26,70-80 у січні та 27,5-70 у лютому.
Прогнозист із мене такий собі. Тому все виключно ІМХО. Прохання думати своєю головою.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2021...................27,1984
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
МКГ*............7.1993............7.2199...........+0.29%
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились.
Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре.
Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера до разворота успел выкупить плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Потратили все, что привлекли за облигации. Немного ликвидности также добавило небольшое сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
В пятницу объем МБ уменьшился с 644.8 до 554.8 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Спрос совсем немного превышал предложение в общем объеме и почти столько же уступил по оперативным сделкам. В целом, можно говорить о равновесии.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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