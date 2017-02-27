Додано: Сер 29 гру, 2021 11:47

odessit2007 написав: 27.03-27.06/27.11-27.15 27.03-27.06/27.11-27.15

Доволі низько у порівнянні із банками. Видно особливого попиту на валюту не має. Роздріб приймає заначки населення на погуляти, а опт їх "переварює".Ф. 27,00-05/27,15-20Вчора здав в Укргазі трохи по 27,15. Знаю, що більшість очікує росту. На даний момент я до таких не належу. Поясню1) З початку року потрібно виплати зарплати та премії (потреба в гривні)2) Підприємствам Потрібно оплатити за світло та газ (потреба в гривні, фактори Denka)3) Частина газу яка продана по ринкових цінах і закладена у собівартість продукції продавалась зі сховищ. Цей приватний газ був закачаний дешево і ніхто не буде спішити "поповнювати запаси газу" саме зараз4) Азоти Фірташа працюють. Так, так. Поставка газу на них - окрема тема. Це не ринковий газ.5) Через те. що працюють азоти - будуть добрива. Але по ринковій ціні. За гривню. (потреба в гривні)6) Фактори шановного Denka (продаж соняшника)7) З нового року ріст інфляції повинен відновитись. Багато хто чекає першого січня щоб оновити цінники (потреба в гривні для тих хто буде купувати)8/)Тишина на фронті через погодні умови та політичні торги9)Потреба в додаткових 1,5 млрд м3 газу виникне не швидше лютого. Наші вміють відкладати все на потім, коли вже півень почне клювати.10) Свята. Всі хто зможе - відправить виробництва на канікули до 14, щоб зекономити на комунальних витратах (зменшення активності)апд. 11) Як виявилось бюджетний дерибан практично не вплинув на курс.Це перше що спадає на думку.Якщо зробити резюме, то очікую здорожчення гривні у січні із можливою девальвацією у лютому через те, що половина із переліченого може почати працювати у зворотну сторону саме у лютому. По цифрах це десь 26,70-80 у січні та 27,5-70 у лютому.Прогнозист із мене такий собі. Тому все виключно ІМХО. Прохання думати своєю головою.