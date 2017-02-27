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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:04
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:06
Proofy написав: somilitark написав:
Добрий день усім.
А що з курсом долара?
Де та цілюща новорічна рокета?
Де той вал гривні із бюджета який підкине курс хоча б до 28, чи 27.5?
А то молоді учні місяцями дуже чекали новорічного стрибка, залишилось три дні, а НБУ вже знову вийшов з порохотягом, знову падлюка гребе валюту, ну дай курсу хоч трохи подихати, не спасай рокетчиків, вони ж так чекають рокету, дай вже їй впасти і гепнутись об землю)))
Еще не вечер, впереди трудные времена, енергокрыза.
а напечатали сколько.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:52
Qwerty написав: flyman написав:
А якщо так: НБУ скупляв гришу дешево, пакував резерви.
Тепер вирішив їх не спалити накоплений жирок за раз, а розтягнути кайф.
І де зрада? Навпаки сири з ЄС стануть менш конкурентними. Як не як посильна допомога національному виробнику.
Дещо про конкурентні сири… «Пирятинський сирзавод» з 1 січня значно зменшує випуск своєї продукції з наступним повним припиненням виробництва! І як наслідок - припиниться прийом молока від сільгоспвиробників і тим доведеться його просто кудись виливати… З 1 січня ціна газу в «Нафтогазі» для підприємств 59 гривень! Отака «допомога» національному виробнику!
яке відношення НБУ до ціни газу в Нафтогазі в 59 грн за кубічний куб?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:59
Ukrainian написав: change_pm написав:
СОЛОМОЮ
Будь чемним.
Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
Данцям не западло соломою а гордим украм западло. Краще купити газ у рашки.
дилема
- переорати замість дорогих міндобрив у 2022,
- грітися соломою, але підживляти дорогим міндобривам
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flyman
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:04
flyman написав:
дилема
- переорати замість дорогих міндобрив у 2022
Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив.
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