Додано: Сер 29 гру, 2021 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.12.2021...................27,1984

Гривна укрепилась на 2.5 копейки.



МКГ*............7.1993............7.2199...........+0.29%



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились.

Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре.

Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.



НБУ вчера до разворота успел выкупить плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Потратили все, что привлекли за облигации. Немного ликвидности также добавило небольшое сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.



В пятницу объем МБ уменьшился с 644.8 до 554.8 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились. Спрос совсем немного превышал предложение в общем объеме и почти столько же уступил по оперативным сделкам. В целом, можно говорить о равновесии.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.