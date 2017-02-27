Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............29.12.2021........30.12.2021дата розрахунку............28.12.2021.........29.12.2021Євро...............................30,8401..............30,776...-0.21%Долар США....................27,2235.................-0.06%После полудня гривна копейку уступила.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0029.12.2021...................Гривна укрепилась на 2.5 копейки.МКГ*............7.1993............7.2199...........Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились.Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре.Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.После 12 выросли на копейку, потом сходили на полкопейки вниз и обратно, после чего ушли на обед. После обеда за 1.5 часа плавно выросли на 2.5 копейки и уравновесились незадолго до 15-30.Официальный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5.5 копеек выше открытия.Простояв без движения более получаса, после 16 опустились на копейку.Закрыли сессию котировками 27.2150 - 27.2350. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар после 12 развернулся и стал валиться. Сейчас он уже приближается к месячному минимуму.Дневной график:Этот день в истории:2020 - 28.2605 (-10) -1062019 - 23.6862 (0) +3522018 - 27.6883 (0)2017 - 28.0672 (0)Нули в истории - это переход через Новый Год. Торги последней сессии года весьма условны и официальный курс обычно просто переносится на первый рабочий день года.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.