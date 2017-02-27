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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 72
Гривня
10%
7
Долар
58%
42
Євро
4%
3
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
4
Нерухомість
10%
7
ОВДП
1%
1
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10%
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:24

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.

Борги також непогано ростуть:
На кінець листопада держборг України у гривні наблизився до 2,56 трильйона, тоді як у доларах перевищив 94,1 млрд.
За 11 місяців 2021 року держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті і на 19,46% – у гривневому. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну в середу, 29 грудня.
У листопаді сукупний держборг зріс на 1,64% у доларах і становив $94,15 млрд, тоді як у гривні на 4,92% – до 2,558 трлн. https://ua.korrespondent.net/business/e ... izhe-na-20

а обслуговування?
ніби ж ставки падали, мало би здешевіти обслуговування боргу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:14

  fin написав:Только что по ящику в новостях сказали: "За неделю гривна потеряла 1%, но к концу года курс установится на отметке 26,5-26,8 за доллар."

Ящик був не правий! Так що поменше його дивіться!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............29.12.2021........30.12.2021
дата розрахунку............28.12.2021.........29.12.2021
Євро...............................30,8401..............30,776...-0.21%
Долар США....................27,2235..............27,2077...-0.06%
После полудня гривна копейку уступила.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2021...................27,1984
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.

МКГ*............7.1993............7.2199...........+0.29%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились.
Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре.
Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.

После 12 выросли на копейку, потом сходили на полкопейки вниз и обратно, после чего ушли на обед. После обеда за 1.5 часа плавно выросли на 2.5 копейки и уравновесились незадолго до 15-30.
Официальный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5.5 копеек выше открытия.

Простояв без движения более получаса, после 16 опустились на копейку.
Закрыли сессию котировками 27.2150 - 27.2350. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар после 12 развернулся и стал валиться. Сейчас он уже приближается к месячному минимуму.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2020 - 28.2605 (-10) -106
2019 - 23.6862 (0) +352

2018 - 27.6883 (0)
2017 - 28.0672 (0)
Нули в истории - это переход через Новый Год. Торги последней сессии года весьма условны и официальный курс обычно просто переносится на первый рабочий день года.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:24

  fin написав:Только что по ящику в новостях сказали: "За неделю гривна потеряла 1%, но к концу года курс установится на отметке 26,5-26,8 за доллар."

Ящик с травой? Больше его слушай
vitaliian
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