vitaliian написав:по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.
Борги також непогано ростуть:
На кінець листопада держборг України у гривні наблизився до 2,56 трильйона, тоді як у доларах перевищив 94,1 млрд. За 11 місяців 2021 року держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті і на 19,46% – у гривневому. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну в середу, 29 грудня. У листопаді сукупний держборг зріс на 1,64% у доларах і становив $94,15 млрд, тоді як у гривні на 4,92% – до 2,558 трлн. https://ua.korrespondent.net/business/e ... izhe-na-20
а обслуговування? ніби ж ставки падали, мало би здешевіти обслуговування боргу
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............29.12.2021........30.12.2021 дата розрахунку............28.12.2021.........29.12.2021 Євро...............................30,8401..............30,776...-0.21% Долар США....................27,2235..............27,2077...-0.06% После полудня гривна копейку уступила.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.12.2021...................27,1984 Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились. Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре. Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 выросли на копейку, потом сходили на полкопейки вниз и обратно, после чего ушли на обед. После обеда за 1.5 часа плавно выросли на 2.5 копейки и уравновесились незадолго до 15-30. Официальный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5.5 копеек выше открытия.
Простояв без движения более получаса, после 16 опустились на копейку. Закрыли сессию котировками 27.2150 - 27.2350. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар после 12 развернулся и стал валиться. Сейчас он уже приближается к месячному минимуму.
Дневной график:
Этот день в истории: 2020 - 28.2605 (-10) -106 2019 - 23.6862 (0) +352
2018 - 27.6883 (0) 2017 - 28.0672 (0) Нули в истории - это переход через Новый Год. Торги последней сессии года весьма условны и официальный курс обычно просто переносится на первый рабочий день года.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.