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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8749875087518752

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 72
Гривня
10%
7
Долар
58%
42
Євро
4%
3
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
4
Нерухомість
10%
7
ОВДП
1%
1
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:24

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:по данным Фонда, за ноябрь объем вкладов физлиц в банках вырос на 11,9 млрд грн, до 641,2 млрд. Объем вкладов в национальной валюте – 389,5 млрд, в иностранной валюте в пересчете – 251,7 млрд грн.

Борги також непогано ростуть:
На кінець листопада держборг України у гривні наблизився до 2,56 трильйона, тоді як у доларах перевищив 94,1 млрд.
За 11 місяців 2021 року держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті і на 19,46% – у гривневому. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну в середу, 29 грудня.
У листопаді сукупний держборг зріс на 1,64% у доларах і становив $94,15 млрд, тоді як у гривні на 4,92% – до 2,558 трлн. https://ua.korrespondent.net/business/e ... izhe-na-20

а обслуговування?
ніби ж ставки падали, мало би здешевіти обслуговування боргу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:14

  fin написав:Только что по ящику в новостях сказали: "За неделю гривна потеряла 1%, но к концу года курс установится на отметке 26,5-26,8 за доллар."

Ящик був не правий! Так що поменше його дивіться!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:21

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............29.12.2021........30.12.2021
дата розрахунку............28.12.2021.........29.12.2021
Євро...............................30,8401..............30,776...-0.21%
Долар США....................27,2235..............27,2077...-0.06%
После полудня гривна копейку уступила.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2021...................27,1984
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.

МКГ*............7.1993............7.2199...........+0.29%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но вскоре вернулись обратно. После 11 выросли на 3 копейки, немного постояли и к 12 на копейку опустились.
Индекс доллара после вечернего интенсивного роста всю ночь колебался с очень слабой тенденцией к росту, а с утра интенсивный рост возобновился. Впрочем, до рекордов еще далеко, нынешний уровень близок к среднему в декабре.
Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 2 копейки выше открытия.

После 12 выросли на копейку, потом сходили на полкопейки вниз и обратно, после чего ушли на обед. После обеда за 1.5 часа плавно выросли на 2.5 копейки и уравновесились незадолго до 15-30.
Официальный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 5.5 копеек выше открытия.

Простояв без движения более получаса, после 16 опустились на копейку.
Закрыли сессию котировками 27.2150 - 27.2350. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар после 12 развернулся и стал валиться. Сейчас он уже приближается к месячному минимуму.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2020 - 28.2605 (-10) -106
2019 - 23.6862 (0) +352

2018 - 27.6883 (0)
2017 - 28.0672 (0)
Нули в истории - это переход через Новый Год. Торги последней сессии года весьма условны и официальный курс обычно просто переносится на первый рабочий день года.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:11

Запрошую всіх прийняти участь в темі Номінації за 2021 рік.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:41

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2419(4423)випадки на добу на 28 грудня. Нам продовжує легшати! А у всьому іншому світі ОМІКРОН наступає :?:

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 3 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0548
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0000
Повні оберти МБ за тиждень - 2632,5233
Середні оберти за тиждень - 526,5047
Середні оберти за рік - 417,2398
СередньоТижневеЗважене - 27,1917

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0448
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0004
Повні оберти МБ за тиждень - 2418,7261
Середні оберти за тиждень - 483,7452
Середні оберти за рік - 418,6196
СередньоТижневеЗважене - 27,1026

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0035
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003
Повні оберти МБ за тиждень - 2443,7742
Середні оберти за тиждень - 488,7548
Середні оберти за рік - 420,0451
СередньоТижневеЗважене - 27,2592


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,2077 грн./доляр. Впало! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1917 грн./дол. Це на 1,6 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра повернулась і склала 0,06 відсотка. Трошечки трошечки та доляр перекуплено. Можно тихенько тихенько починати продавати той доляр.

Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...

На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО на 1,6 копійки по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2592 грн./дол., а продавав дорожче. СередньоТижневеЗважене майже дорівнює величині СередньоРічної зваженої!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Багато хто чекав росту курсу валюти на прикінці року. Я теж чекав, тим паче що бачу таке:
Зображення

Гарненький ріст загальної добової ліквідності :!: Ще й на завтра маємо 4345,0 млн гривень відшкодування ПДВ.

До цього маю ще 2 зауваження:
1) Якщо скласти по днях рядок 2.2 таблиці ліквідності згрупувавши по місяцях, то можно побачити, що видатки Держказначейства у грудні сягнули рекорда по року і склали 50357,05 млн. грн. і це станом на 28 грудня!
2) Другий річний рекорд ми отримаємо якщо згрупуємо по місяцях сумуючи по днях рядок 2.1. Видатки інкасації. Бачимо що в грудні на 28 число насипали готівки аж на 24429,57 млн.грн. :shock:

А "ракета" все не злітає!!! Чому?

На мій погляд винна інфляція. Ріст цін виробників в промисловості, та до того все зʼїли святкові роздрібні ціни. Ну як там - передноворічні "знижки", "чорні пʼятниці", та інший ажіотаж...

Отакої! Після свят, заробітчани повернуться за кордон працювати і цілий місяць не буде припливу валюти від них. Наші бізнессмени, наторгувавши по святкових цінах, почнуть кудись вкладати гроші і скоріше за все в валюту. Торговлі, чи якогось іншого гарного бізнесу по обслуговуванню населення після свят не буває :(

Як на мене, зменшиться пропозиція і збільшиться попит на валюту!
Ну, і до чого я це кажу... :?:

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:24

  s0v7a написав:
А "ракета" все не злітає!!! Чому?

Отакої! Після свят, заробітчани повернуться за кордон працювати і цілий місяць не буде припливу валюти від них. Наші бізнессмени, наторгувавши по святкових цінах, почнуть кудись вкладати гроші і скоріше за все в валюту. Торговлі, чи якогось іншого гарного бізнесу по обслуговуванню населення після свят не буває :(

Як на мене, зменшиться пропозиція і збільшиться попит на валюту!


[/size]Хай щастить![/color]

Шановний колега, ну з якого дива збільшиться попит на валюту на готівковому ринку?
Січень і лютий мертві місяці майже в усіх бізнесах, зараз всі скорочуються, закривають не рентабельні точки, оптимізують існуючи відділення видавлюючи від наявних співробітників все більше і більше обов'язків за тіж самі гроші, ніхто не каже, але обов'язкове застосування касових апаратів прикриє дуже багато шпарин, вже зараз іде масове відкриття нових ФОПів, а знаєте чому? Бо не влізають багато хто в ліміти єдиного податку і спрощеної системи оподаткування, якщо працювати офіційно із декларуванням об'ємів продажу, це більше податків для держави і меньше можливостей у бізнеса купувати валюту і взагалі щось відкладати, питання стоїть виживання , а не жирування!
Заробітчани здають завжди, просто на свята трохи більше, але в січні і лютому валюта від них теж буде, а ось попиту взагалі не буде від бізнеса, бо сезонність накладається на бомбу у вигладі РРО.
Усі носяться з писаною торбою, мовляв зараз бізнес багато наколядує виторгу і побіжить в валюту після нового року, мляха муха, ну хто вигадує ці дурні і не смішні казки? Ну спитайте у представників того самого бізнесу, як у більшості випадків зараз ледь живріє той бізнес, ну куди тікати і від чого? Від газа по 70 грн і ел.енергії по 6.4? І збільшеної мінімалки, тобто податків, з грудня?
Увага тільки на самодурство одного царя, якщо воно щось не учудить, то полетемо під 27 вже після Різдва.
Ну вже смішно читати за той міфічний попит від бізнеса, бізнес кастрований лежить і майже не рухається, після збігу трагічних обставин у вигляді вартості енергії, жебракуватого населення, чергового підвищення податків і РРО, а також подорощання у валюті і гривні усіх послуг і самих пропонуємих товарів.
Це все що треба знати про рокету на даному етапі :cry:
somilitark
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