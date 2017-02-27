Додано: Сер 29 гру, 2021 20:24

s0v7a написав:

А "ракета" все не злітає!!! Чому?



Отакої! Після свят, заробітчани повернуться за кордон працювати і цілий місяць не буде припливу валюти від них. Наші бізнессмени, наторгувавши по святкових цінах, почнуть кудись вкладати гроші і скоріше за все в валюту. Торговлі, чи якогось іншого гарного бізнесу по обслуговуванню населення після свят не буває



Як на мене, зменшиться пропозиція і збільшиться попит на валюту!





[/size]Хай щастить![/color] А "ракета" все не злітає!!! Чому?Отакої! Після свят, заробітчани повернуться за кордон працювати і цілий місяць не буде припливу валюти від них. Наші бізнессмени, наторгувавши по святкових цінах, почнуть кудись вкладати гроші і скоріше за все в валюту. Торговлі, чи якогось іншого гарного бізнесу по обслуговуванню населення після свят не буваєЯк на мене, зменшиться пропозиція і збільшиться попит на валюту![/size]Хай щастить![/color]

Шановний колега, ну з якого дива збільшиться попит на валюту на готівковому ринку?Січень і лютий мертві місяці майже в усіх бізнесах, зараз всі скорочуються, закривають не рентабельні точки, оптимізують існуючи відділення видавлюючи від наявних співробітників все більше і більше обов'язків за тіж самі гроші, ніхто не каже, але обов'язкове застосування касових апаратів прикриє дуже багато шпарин, вже зараз іде масове відкриття нових ФОПів, а знаєте чому? Бо не влізають багато хто в ліміти єдиного податку і спрощеної системи оподаткування, якщо працювати офіційно із декларуванням об'ємів продажу, це більше податків для держави і меньше можливостей у бізнеса купувати валюту і взагалі щось відкладати, питання стоїть виживання , а не жирування!Заробітчани здають завжди, просто на свята трохи більше, але в січні і лютому валюта від них теж буде, а ось попиту взагалі не буде від бізнеса, бо сезонність накладається на бомбу у вигладі РРО.Усі носяться з писаною торбою, мовляв зараз бізнес багато наколядує виторгу і побіжить в валюту після нового року, мляха муха, ну хто вигадує ці дурні і не смішні казки? Ну спитайте у представників того самого бізнесу, як у більшості випадків зараз ледь живріє той бізнес, ну куди тікати і від чого? Від газа по 70 грн і ел.енергії по 6.4? І збільшеної мінімалки, тобто податків, з грудня?Увага тільки на самодурство одного царя, якщо воно щось не учудить, то полетемо під 27 вже після Різдва.Ну вже смішно читати за той міфічний попит від бізнеса, бізнес кастрований лежить і майже не рухається, після збігу трагічних обставин у вигляді вартості енергії, жебракуватого населення, чергового підвищення податків і РРО, а також подорощання у валюті і гривні усіх послуг і самих пропонуємих товарів.Це все що треба знати про рокету на даному етапі