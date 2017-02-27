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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:28

Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:35

  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:36

За крок до перевороту думок©

Доречі, Сомик правду пише...

Я ще ніколи так серйозно незадумувався про закриття свого бізнесу!

От зараз грудень - мала б бути "передсвяткова торгівля" - а її немає! Таке враження, що вже "після свят"... і триває стандартна тиша в бізнесі січень-лютий...

А тут ще й шліфануть ФОПів РРО з Нового року :evil:
Коротше, якась по бізнесу "дупа в кубі!"(навіть, не в квадраті!)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 гру, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:37

  BIGor написав:
  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.
справедливости ради связи цены газа с ценами на пшеницу ноль. Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 гру, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:39

Евро уже 3-й или 4-й раз с тех пор, как в боковике, не может пробить уровень 1.1350, отскакивает от него. Евро, будь мужиком, сделай это!
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:40

  Успіх написав:Доречі, Сомик правду пише...

Я ще ніколи так серйозно незадумувався про закриття свого бізнесу!

От зараз грудень - мала б бути "передсвяткова торгівля" - а її немає! Таке враження, що вже "після свят"... і триває стандартна тиша в бізнесі січень-лютий...

А тут ще й шліфануть ФОПів РРО з Нового року :evil:
Коротше, якась по бізнесу "дупа в кубі!"(навіть, не в квадраті!)


Коли прикриєте свій бізнес в нерухомість будете кошти вкладати?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:41

  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

Як казки не про ліру, то про хліб, якого не буде.
Уряд попросив Нафтогаз насипати по 25 грн за куб пекарям, може досить цієї зради висосаної із мізинця?
Кажуть вже енергія буде не 5% у собівартості, а може 10 чи 12, хто хоч трохи в темі, той сміється з казок про закриття, ну буде хліб не 20, а 22 грн.
До чого цей срач?
Хліб був ще 5 років тому до 10-ти гривень увесь, а зараз по суті стартує з 20-ти, де всі зрадофіли перебували ці всі роки, у зимовій сплячці? А зараз раптово прозріли? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:45

За крок до перевороту думок©ч.2

...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:47

  BIGor написав:
  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.

Для населения в следующем году вероятно газ будет по 15.99 или типа того. Инфляция в следующем году будет 15%-25%
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:47

  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее.
Лень доплатить искать эту цитату.
vitaliian
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