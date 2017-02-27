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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87528753875487558756>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 72
Гривня
10%
7
Долар
58%
42
Євро
4%
3
Інші валюти
1%
1
Крипта
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Нерухомість
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:00

За крок до перевороту думок©ч.3

  vovakwasov написав:Коли прикриєте свій бізнес в нерухомість будете кошти вкладати?

Їх не вистачить, навіть, на смарт-квартиру на стадії котловану))
Так, як у мене, навіть, не зовсім бізнес, а самозайнятість))
А товару коливається на суму від 10 до 20 куїв. Тобто, коли я зменшу товару до 10К(а це треба декілька місяців часу, щоб ще трохи дихати) і захочу закрити, то максимум, що я зможу витягнути за останній місяць, перед закриттям - так це максимум 3-4К з тих 10ти!(решта потім довго і нудно розпродавати через інет і знайомих)
Так що тут вкладанням в нерухомість - навіть, і не пахне :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:00

  vitaliian написав:
  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее.
Лень доплатить искать эту цитату.

Все дороги идут в Польшу так сказать...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://interfax.com.ua/news/general/788969.html
Холява мог бы, наверное, подсказать, что значит, когда буйный сначала кидается на санитаров и свернословит, а потом просится, чтобы его выслушал глав. врач.

п.с. интересно завтра будет посмотреть на форекс в конце амерской сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:06

За крок до перевороту думок©ч.4

  vitaliian написав:
  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее.
Лень доплатить искать эту цитату.

Так рано чи пізно - я точно кину свій бізнес - питання лише, коли той час настане? :D
А в Польщу я і хочу їхати, і не хочу. Так як стримуючий фактор - сім'я.
Може я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах!👍 :D
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:07

  BIGor написав:
  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.


ну от чесно - на протязі року булочки і хліб, які я купую щодня в АТБ росли в ціні надцять разів, деколи +10, деколи +30 коп за раз...
деякі булки вже навіть перестав купуавти - зажрались гади!
хоча да, може і не їх вина...
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:09

  greenozon написав:
  BIGor написав:
  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.


ну от чесно - на протязі року булочки і хліб, які я купую щодня в АТБ росли в ціні надцять разів, деколи +10, деколи +30 коп за раз...
деякі булки вже навіть перестав купуавти - зажрались гади!
хоча да, може і не їх вина...


Они о здоровье вашем заботятся, ограничивают в мучном, от которого только жиреют.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах
скоро здесь будут такие налоги, что выгоднее всего будет сидеть на пособии с безработицы подрабатывая на польских стройках.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Я ще ніколи так серйозно незадумувався про закриття свого бізнесу!

От зараз грудень - мала б бути "передсвяткова торгівля" - а її немає! Таке враження, що вже "після свят"... і триває стандартна тиша в бізнесі січень-лютий...

А тут ще й шліфануть ФОПів РРО з Нового року

Щось я не побачив де тут Слава ЗЕ ? А що сталося? Га? Аааа зрозумів це все Порох винний, а ЗЕ хороший, причому настільки, що я при клятому Пороху дві конури купив, а от при класному ЗЕ буду бізнес закривати і одну з них продавати щоб було на що пожерти купити. Мені тебе не шкода - це закономірна для тебе ситуація, шкода, тих, хто наразі страждає від таких тупорилих "серіальщиків" у яких в голові нема нічого - лише телевізор зі слугою народу. А знаєш, що пишуть в кінці серіалу? The end. Це про тебе і про таких як ти
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А в Польщу я і хочу їхати, і не хочу. Так як стримуючий фактор - сім'я.

В Польше тоже есть тещи , к которым можно пристроиться.
Или, как вариант,отправить свою тещу туда первой. Чтоб заработала на квартиру. А потом и самому.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:17

  vitaliian написав:
  Успіх написав:я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах
скоро здесь будут такие налоги, что выгоднее всего будет сидеть на пособии с безработицы подрабатывая на польских стройках.

Та от - той знайомий каже, що багато хто там переїзджає/створює сім'ї... купують автівки.....живуть в орендованих квартирах, але є й такі(правда не багато таких) хто взяв собі іпотеку, чи щось типу того.
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