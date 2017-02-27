vovakwasov написав:Коли прикриєте свій бізнес в нерухомість будете кошти вкладати?
Їх не вистачить, навіть, на смарт-квартиру на стадії котловану)) Так, як у мене, навіть, не зовсім бізнес, а самозайнятість)) А товару коливається на суму від 10 до 20 куїв. Тобто, коли я зменшу товару до 10К(а це треба декілька місяців часу, щоб ще трохи дихати) і захочу закрити, то максимум, що я зможу витягнути за останній місяць, перед закриттям - так це максимум 3-4К з тих 10ти!(решта потім довго і нудно розпродавати через інет і знайомих) Так що тут вкладанням в нерухомість - навіть, і не пахне
Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.
Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее. Лень доплатить искать эту цитату.
Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.
Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее. Лень доплатить искать эту цитату.
Так рано чи пізно - я точно кину свій бізнес - питання лише, коли той час настане? А в Польщу я і хочу їхати, і не хочу. Так як стримуючий фактор - сім'я. Може я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах!👍
А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.
ну от чесно - на протязі року булочки і хліб, які я купую щодня в АТБ росли в ціні надцять разів, деколи +10, деколи +30 коп за раз... деякі булки вже навіть перестав купуавти - зажрались гади! хоча да, може і не їх вина...
А всякие ура-патриоты Деники очень радовались что цены на ресурсы выросли в разы.
ну от чесно - на протязі року булочки і хліб, які я купую щодня в АТБ росли в ціні надцять разів, деколи +10, деколи +30 коп за раз... деякі булки вже навіть перестав купуавти - зажрались гади! хоча да, може і не їх вина...
Они о здоровье вашем заботятся, ограничивают в мучном, от которого только жиреют.
Успіх написав:Я ще ніколи так серйозно незадумувався про закриття свого бізнесу!
От зараз грудень - мала б бути "передсвяткова торгівля" - а її немає! Таке враження, що вже "після свят"... і триває стандартна тиша в бізнесі січень-лютий...
А тут ще й шліфануть ФОПів РРО з Нового року
Щось я не побачив де тут Слава ЗЕ ? А що сталося? Га? Аааа зрозумів це все Порох винний, а ЗЕ хороший, причому настільки, що я при клятому Пороху дві конури купив, а от при класному ЗЕ буду бізнес закривати і одну з них продавати щоб було на що пожерти купити. Мені тебе не шкода - це закономірна для тебе ситуація, шкода, тих, хто наразі страждає від таких тупорилих "серіальщиків" у яких в голові нема нічого - лише телевізор зі слугою народу. А знаєш, що пишуть в кінці серіалу? The end. Це про тебе і про таких як ти
Успіх написав:я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах
скоро здесь будут такие налоги, что выгоднее всего будет сидеть на пособии с безработицы подрабатывая на польских стройках.
Та от - той знайомий каже, що багато хто там переїзджає/створює сім'ї... купують автівки.....живуть в орендованих квартирах, але є й такі(правда не багато таких) хто взяв собі іпотеку, чи щось типу того.