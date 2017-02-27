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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:29

Василь-Рівне
Доводжу до відома сторожу складів в іпенях Рівного, що смарт-квартиру я купив саме при Зе! 8) :lol:
А ти, як коптив начальству ковбаси в бочці, так і далі прислуговуєш :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:34

  Успіх написав:Василь-Рівне
Доводжу до відома сторожу складів в іпенях Рівного, що смарт-квартиру я купив саме при Зе! 8) :lol:

А заработали на этот смарт тоже при Зе? А при Зе заработали/заработаете на еще один смарт?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Доводжу до відома сторожу складів в іпенях Рівного, що смарт-квартиру я купив саме при Зе

Тільки синдром Данніга Крюгера не дає зрозуміти, що заробив на неї при Пороху, а при класному ЗЕ закриваєш бізнес, це тобі ніколи не второпати, бо лише розумна людина може визнати свої помилки, а дурень ніколи - так йому і треба, він на те заслуговує, а от розумних які страждають від таких дурнів по людські шкода.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:40

Успіх
https://news.finance.ua/ua/news/-/50648 ... getmantsev
РРО це помилка,звісно,не до того зараз,забігли на 10 років вперед по цьому питанню.
Знаю всю цю тему досконало,з середини так би мовити.
30 років олігархії -це раз
і дві родзинки на торті - вирішення питання розривів в бюджеті за рахунок тарифного податку,який з 2013-го виріс поступово в плюс мінус 15 разів виштовхнуло кормову базу малого бізнесу - просте населення на поляки,так як пересічні перестали зводити кінці з кінцями,а ті що залишилися почали сильно економити.
Друга родзинка зелена схема,яку на троьх роздушили Петруха,Рінат та "куля" заложила міну сповільненої дії,яка зараз плюс ще й ціла купа різних факторів спрацьовує.
Деградація набрала обертів в 2015-му і з кожним роком ситуація погіршувалася.
В останні роки трішки щось пробували виправити,але не дуже їм пішло.
Ну а зараз реально стремно - на 24-му Ріната вся королівська рать.
Там вся зграя як флеш рояль -всі плече в плече:
Петро,Медведчук,Разумков,Рабінович,Юля,Смешко,Мураєв,Гройсман та інші
А ще рік тому в Ріната один Ляшко голубоглазий був.
Вирішив вкинути бабки в усіх проти зелені.
Лише трішки на мозоль наступили,а він озвірів.
Резюме:
гривня в серйозній небезпеці.
До поляків нам не 50 років,а безкінечна прірва.
Спостерігаємо,чи воно розсмокчеться трохи,сподіваємося,що якось випірне здоровий глузд.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 гру, 2021 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:40

  Успіх написав:Я ще ніколи так серйозно незадумувався про закриття свого бізнесу!

От зараз грудень - мала б бути "передсвяткова торгівля" - а її немає! Таке враження, що вже "після свят"... і триває стандартна тиша в бізнесі січень-лютий...

А тут ще й шліфануть ФОПів РРО з Нового року :evil:
Коротше, якась по бізнесу "дупа в кубі!"(навіть, не в квадраті!)

Ой, а кто же это все сделал разом? Не вздумайте закрываться, ваши при власти теперь. Все будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:лише розумна людина може визнати свої помилки

Так я ж слово тримав і тримаю - на вибори не піду!
Тобто, нехай тепер долю країни на наступних виборах вирішують оті порохолизи, а я тепер в стороні постою/поспостерігаю, кого тепер виберуть рівненські сторожі?))))
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ні, ну чесно - невже всім так добре при пороху було???
А, так-так, було... - зразу ж за 2 тижні він закінчив війну!
Ай мАлАдЕц! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52

Успіх

https://news.finance.ua/ua/news/-/50648 ... getmantsev
І незважаючи на цю їх велику помилку,на вибори таки треба.
Звісно воно нічого не дасть,але хоч ваша совість буде чиста.

Ви не дасте себе використати Рінату, в якості "обухівського".
А голос віддасте за будь кого лише не з Рінатовської зграї,що цілодобово зараз крутиться по його каналах.
Збережете свою гідність.

А часи можуть бути ще важчі-ажде вся ця Рінатовська зграя-Петруха,Мураєв,Рабінович,Бойко,Юля,Разумков,Смешко,Гройсман- набирає скоріш за все потрібний відсоток.

Ласкаво просимо в совок- Рінатовський.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 гру, 2021 23:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52

  greenozon написав:Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

https://delo.ua/business/cena-na-gaz-vy ... ba-390693/

Зато скумбрия теперь по 8 грн кило
В среду, 29 декабря, на телеканале "1+1" вышла программа "Сніданок", в которой приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская. В выпуске Зеленская рассказывала о начатой информационной кампании по здоровому питанию.

Во время эфира Елена Зеленская заявила, что мороженная скумбрия в Украине стоит 8 гривен за килограмм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58

  vitaliian написав:Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.

Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?
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