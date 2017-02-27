Василь-Рівне
Доводжу до відома сторожу складів в іпенях Рівного, що смарт-квартиру я купив саме при Зе!
А ти, як коптив начальству ковбаси в бочці, так і далі прислуговуєш
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:29
Василь-Рівне
Доводжу до відома сторожу складів в іпенях Рівного, що смарт-квартиру я купив саме при Зе!
А ти, як коптив начальству ковбаси в бочці, так і далі прислуговуєш
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:34
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тільки синдром Данніга Крюгера не дає зрозуміти, що заробив на неї при Пороху, а при класному ЗЕ закриваєш бізнес, це тобі ніколи не второпати, бо лише розумна людина може визнати свої помилки, а дурень ніколи - так йому і треба, він на те заслуговує, а от розумних які страждають від таких дурнів по людські шкода.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:40
Успіх
https://news.finance.ua/ua/news/-/50648 ... getmantsev
РРО це помилка,звісно,не до того зараз,забігли на 10 років вперед по цьому питанню.
Знаю всю цю тему досконало,з середини так би мовити.
30 років олігархії -це раз
і дві родзинки на торті - вирішення питання розривів в бюджеті за рахунок тарифного податку,який з 2013-го виріс поступово в плюс мінус 15 разів виштовхнуло кормову базу малого бізнесу - просте населення на поляки,так як пересічні перестали зводити кінці з кінцями,а ті що залишилися почали сильно економити.
Друга родзинка зелена схема,яку на троьх роздушили Петруха,Рінат та "куля" заложила міну сповільненої дії,яка зараз плюс ще й ціла купа різних факторів спрацьовує.
Деградація набрала обертів в 2015-му і з кожним роком ситуація погіршувалася.
В останні роки трішки щось пробували виправити,але не дуже їм пішло.
Ну а зараз реально стремно - на 24-му Ріната вся королівська рать.
Там вся зграя як флеш рояль -всі плече в плече:
Петро,Медведчук,Разумков,Рабінович,Юля,Смешко,Мураєв,Гройсман та інші
А ще рік тому в Ріната один Ляшко голубоглазий був.
Вирішив вкинути бабки в усіх проти зелені.
Лише трішки на мозоль наступили,а він озвірів.
Резюме:
гривня в серйозній небезпеці.
До поляків нам не 50 років,а безкінечна прірва.
Спостерігаємо,чи воно розсмокчеться трохи,сподіваємося,що якось випірне здоровий глузд.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 гру, 2021 22:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:40
Ой, а кто же это все сделал разом? Не вздумайте закрываться, ваши при власти теперь. Все будет хорошо.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, ну чесно - невже всім так добре при пороху було???
А, так-так, було... - зразу ж за 2 тижні він закінчив війну!
Ай мАлАдЕц!
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52
Успіх
https://news.finance.ua/ua/news/-/50648 ... getmantsev
І незважаючи на цю їх велику помилку,на вибори таки треба.
Звісно воно нічого не дасть,але хоч ваша совість буде чиста.
Ви не дасте себе використати Рінату, в якості "обухівського".
А голос віддасте за будь кого лише не з Рінатовської зграї,що цілодобово зараз крутиться по його каналах.
Збережете свою гідність.
А часи можуть бути ще важчі-ажде вся ця Рінатовська зграя-Петруха,Мураєв,Рабінович,Бойко,Юля,Разумков,Смешко,Гройсман- набирає скоріш за все потрібний відсоток.
Ласкаво просимо в совок- Рінатовський.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 гру, 2021 23:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52
Зато скумбрия теперь по 8 грн кило
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58
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