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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58
vitaliian написав:
Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.
Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:02
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.
Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее.
Лень доплатить искать эту цитату.
Так рано чи пізно - я точно кину свій бізнес - питання лише, коли той час настане?
А в Польщу я і хочу їхати, і не хочу. Так як стримуючий фактор - сім'я.
Може я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах!👍
Але двері тут будуть відкривати все ширше та ширше.
І коли від широти треба буде здати останню заначку, ось тоді й настане прозріння.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:36
vovakwasov написав:flyman
попиту на РН від продажу бізнесів вистачить на роки?
здається, що ми напередодні грандіозного шухеру
то не мої слова, я просто перепостив пост рила, яке, тіпа, не рило
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09
flyman написав:
хліб уже по 22 і більше...
багет 200 гр. за тиджень подорожчав із 9.50 до 11.90 і нічого, Лоток не закрився,
середня зарплата за рік виросла на 20%
,
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%
.
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
Щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів планується щонайменше 25-30%. Відповідно доходи населення мають бути сплановані вище за цей рівень, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, зростатимуть ціни на продукти харчування. Тобто не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, отже, соціальні програми мають фінансуватися у такій самій пропорції, а вони скорочуються.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:12
По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:14
Прораб написав: vitaliian написав:
Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.
Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?
Где я написал что они росли? за поддержку коммунизма странам африки и соцлагеря практически задаром раздавались природные ресурсы. Это и была отрицательная цена, поддерживаете - получайте дисконт. Ничего не напоминает? От русского газа европа не скоро откажется, и за его низкую цену готова многое простить...
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:42
Успіх написав:
...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.
Щось надто на казочку схоже.
Підсобний робітник отримає в півтора рази більше ніж середня зарплатня ?
При тому що середня плата у будівельній галузі там $4 за годину ?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 01:01
Zebra написав:
По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.
Так якщо населення гигне, то той ВВП який на душу населення - зросте ! перемога !
Що, не чекали ? Ето статістіка !
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Додано: Чет 30 гру, 2021 01:23
vitaliian написав: Прораб написав: vitaliian написав:
Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.
Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?
Где я написал что они росли? за поддержку коммунизма странам африки и соцлагеря практически задаром раздавались природные ресурсы. Это и была отрицательная цена, поддерживаете - получайте дисконт. Ничего не напоминает? От русского газа европа не скоро откажется, и за его низкую цену готова многое простить...
Я відповів, але так, як все видалили, дискусія не має сенсу, крім витрати часу.
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