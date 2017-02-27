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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8752875387548755

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 72
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:58

  vitaliian написав:Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.

Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:02

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Когда то давно я вам писал что всё кончится тем что вы бросите бизнес и уедете в Польшу. Ещё перед тем как вы в смарт влезли. Речь шла о том что недвижимость в Польше была бы полезнее и перспективнее.
Лень доплатить искать эту цитату.

Так рано чи пізно - я точно кину свій бізнес - питання лише, коли той час настане? :D
А в Польщу я і хочу їхати, і не хочу. Так як стримуючий фактор - сім'я.
Може я щось тут придумаю - голова то ж є на плечах!👍 :D

Але двері тут будуть відкривати все ширше та ширше.
І коли від широти треба буде здати останню заначку, ось тоді й настане прозріння.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:36

  vovakwasov написав:flyman попиту на РН від продажу бізнесів вистачить на роки? :)
здається, що ми напередодні грандіозного шухеру

то не мої слова, я просто перепостив пост рила, яке, тіпа, не рило
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09

  flyman написав:хліб уже по 22 і більше...
багет 200 гр. за тиджень подорожчав із 9.50 до 11.90 і нічого, Лоток не закрився,
середня зарплата за рік виросла на 20%,

За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
Щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів планується щонайменше 25-30%. Відповідно доходи населення мають бути сплановані вище за цей рівень, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, зростатимуть ціни на продукти харчування. Тобто не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, отже, соціальні програми мають фінансуватися у такій самій пропорції, а вони скорочуються.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:14

  Прораб написав:
  vitaliian написав:Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.

Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?

Где я написал что они росли? за поддержку коммунизма странам африки и соцлагеря практически задаром раздавались природные ресурсы. Это и была отрицательная цена, поддерживаете - получайте дисконт. Ничего не напоминает? От русского газа европа не скоро откажется, и за его низкую цену готова многое простить...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:42

  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Щось надто на казочку схоже.

Підсобний робітник отримає в півтора рази більше ніж середня зарплатня ?

При тому що середня плата у будівельній галузі там $4 за годину ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:01

  Zebra написав:По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.


Так якщо населення гигне, то той ВВП який на душу населення - зросте ! перемога !

Що, не чекали ? Ето статістіка !
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:23

  vitaliian написав:
  Прораб написав:
  vitaliian написав:Есть монополист и те кто с ним дружат покупают газ по хорошим ценам. 70% в цене газа - политика. При совке было нормой включать политику в ценники, ничего нового.

Які цінники при совці зростали від політики? Наприклад, може тарифи?

Где я написал что они росли? за поддержку коммунизма странам африки и соцлагеря практически задаром раздавались природные ресурсы. Это и была отрицательная цена, поддерживаете - получайте дисконт. Ничего не напоминает? От русского газа европа не скоро откажется, и за его низкую цену готова многое простить...

Я відповів, але так, як все видалили, дискусія не має сенсу, крім витрати часу.
Прораб
 
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