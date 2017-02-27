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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8753875487558756>

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Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 23:36

  vovakwasov написав:flyman попиту на РН від продажу бізнесів вистачить на роки? :)
здається, що ми напередодні грандіозного шухеру

то не мої слова, я просто перепостив пост рила, яке, тіпа, не рило
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09

  flyman написав:хліб уже по 22 і більше...
багет 200 гр. за тиджень подорожчав із 9.50 до 11.90 і нічого, Лоток не закрився,
середня зарплата за рік виросла на 20%,

За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
Щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів планується щонайменше 25-30%. Відповідно доходи населення мають бути сплановані вище за цей рівень, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, зростатимуть ціни на продукти харчування. Тобто не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, отже, соціальні програми мають фінансуватися у такій самій пропорції, а вони скорочуються.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:42

  Успіх написав:...а тим часом - знайомий, який недавно повернувся з Польщі(після свят знову їде) - спокушає мене тим, що в Польщі, простий підсобний укр-робітник на будові заробляє +/-100$/день.

Щось надто на казочку схоже.

Підсобний робітник отримає в півтора рази більше ніж середня зарплатня ?

При тому що середня плата у будівельній галузі там $4 за годину ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:01

  Zebra написав:По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.


Так якщо населення гигне, то той ВВП який на душу населення - зросте ! перемога !

Що, не чекали ? Ето статістіка !
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:07

По сути ветки: надежный инсайд из бухгалтерии крупной киевской фирмы (комп. железо, сервера и т.д.) сообщает, что традиционного водопада предновогодних оплат не случилось от слова "совсем". Обычная среднемесячная выручка. И даже те, кто взял товар под будущую оплату, сейчас его возвращают с извинениями.
Такого не было даже в 2008, 2014 и 2015.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:38

За крок до неймовірного перевороту думок!©

  p_vovk74 написав:По сути ветки: надежный инсайд из бухгалтерии крупной киевской фирмы (комп. железо, сервера и т.д.) сообщает, что традиционного водопада предновогодних оплат не случилось от слова "совсем". Обычная среднемесячная выручка. И даже те, кто взял товар под будущую оплату, сейчас его возвращают с извинениями.
Такого не было даже в 2008, 2014 и 2015.

Ну от, я це вчора намагався донести до читачів цілий вечір!
Тому, коштів на купівлю долярчиків у бізнесу - нема і не буде найближчі 2 міс!

Думаю, що і нерухомість, теж пригальмує зростанню цін в наступному році 🤔

п.с.
... з тарифами на е/е для бізнесу і "РРО в кожну хату" - дають про себе знати!
Багато хто бере канікули/відпустки на місяць, а багато хто і закривається, або зменшує кількість своїх магазинів!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 гру, 2021 10:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39

Успіх как вы не поймёте деньги есть, их за пару лет много напечатали но только не у вас. Паравоз девальвации уже кипит в ожидании.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:но только не у вас

Так бачите що у більшості підприємців - так☝️
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:41

  Zebra написав:По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.



зроблять перепис населення (через ойфони) і буде приріст!

бо Україна не вмирає
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