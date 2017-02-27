то не мої слова, я просто перепостив пост рила, яке, тіпа, не рило
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:36
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
Щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів планується щонайменше 25-30%. Відповідно доходи населення мають бути сплановані вище за цей рівень, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, зростатимуть ціни на продукти харчування. Тобто не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, отже, соціальні програми мають фінансуватися у такій самій пропорції, а вони скорочуються.
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По итогам года будет рекордная убыль населения, если не считать 2014 год.
Примерно -1.1 ... -1.2%, такого даже в 90-х не было.
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:42
Щось надто на казочку схоже.
Підсобний робітник отримає в півтора рази більше ніж середня зарплатня ?
При тому що середня плата у будівельній галузі там $4 за годину ?
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:01
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:07
По сути ветки: надежный инсайд из бухгалтерии крупной киевской фирмы (комп. железо, сервера и т.д.) сообщает, что традиционного водопада предновогодних оплат не случилось от слова "совсем". Обычная среднемесячная выручка. И даже те, кто взял товар под будущую оплату, сейчас его возвращают с извинениями.
Такого не было даже в 2008, 2014 и 2015.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:38
За крок до неймовірного перевороту думок!©
Ну от, я це вчора намагався донести до читачів цілий вечір!
Тому, коштів на купівлю долярчиків у бізнесу - нема і не буде найближчі 2 міс!
Думаю, що і нерухомість, теж пригальмує зростанню цін в наступному році 🤔
п.с.
... з тарифами на е/е для бізнесу і "РРО в кожну хату" - дають про себе знати!
Багато хто бере канікули/відпустки на місяць, а багато хто і закривається, або зменшує кількість своїх магазинів!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 гру, 2021 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:39
Успіх как вы не поймёте деньги есть, их за пару лет много напечатали но только не у вас. Паравоз девальвации уже кипит в ожидании.
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:41
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